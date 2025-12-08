به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به بارش باران در محور‌های ارتباطی نسبت به مه آلود بودن هشت محور و لغزندگی جاده‌ها در بامداد دوشنبه هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است، در پی بارش باران در سطح استان، هم‌اکنون چندین محور ارتباطی با مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی مواجه هستند و تردد در آنها نیازمند احتیاط کامل است.

این محور‌های مه‌آلود شامل زمزیران (مهاباد – سردشت)، پلدشت – مرگنلر، منطقه آزاد ماکو به سمت بازرگان، جاده برهان (مهاباد – بوکان)، بوکان – شاهین‌دژ، قره‌تپه شهرستان خوی، شاهین‌دژ – میاندوآب و اشنویه – ارومیه هستند.

این اطلاعیه، از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و فاصله طولی ایمن را رعایت کنند.

همچنین اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از تمامی رانندگان خواست در صورت تردد در جاده‌ها، حتماً تجهیزات زمستانی و ایمنی شامل لاستیک مناسب، زنجیر چرخ، بخاری سالم، چراغ‌ها و برف‌پاک‌کن استاندارد به همراه داشته باشند و پیش از سفر، وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان دریافت نمایند.