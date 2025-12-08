توصیههای پلیس برای رانندگی ایمن در بارندگی
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام با اشاره به افزایش خطرات تردد در هوای بارانی، از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی از وقوع حوادث جادهای جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «کامران آرمان» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام، با هشدار نسبت به افزایش احتمال تصادفات در شرایط بارندگی، بر ضرورت رعایت اصول رانندگی ایمن در این شرایط تأکید کرد.
در زمان بارندگی، رانندگان باید دقت و تمرکز بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند مناظر زیبای بارش باران باعث حواسپرتی آنان شود.
ضمن بررسی وضعیت تجهیزات خودرواز سالم بودن برفپاککنها مطمئن شوید و سرعت آنها را متناسب با شدت باران تنظیم کنید.
در شرایط بارانی، حداکثر سرعتهای مجاز عملاً کاهش مییابد و رانندگان باید با سرعتی کمتر از حد معمول رانندگی کنند.
در خصوص سر خوردن خودرو، مهمترین کار حفظ آرامش و تسلط بر فرمان است، از ترمزهای ناگهانی بپرهیزید، زیرا ضربه به ترمز باعث قفل شدن چرخها و افزایش لغزش خودرو میشود.
در هوای بارانی حتیالامکان از سبقتهای بیمورد خودداری کنید، چرخاندن شدید فرمان میتواند تعادل خودرو را بر هم بزند و موجب انحراف یا چرخش آن شود.
در خصوص نحوه کنترل گاز، پای خود را ناگهانی از روی پدال گاز برندارید و میزان گاز را یکنواخت نگه دارید تا از سر خوردن خودرو جلوگیری شود.
حفظ فاصله طولی مناسب با خودروهای جلویی، زیرا در جادههای خیس، مسافت ترمز بهطور محسوسی افزایش مییابد.
بررسی آج لاستیک و میزان باد تایرها پیش از حرکت؛ لاستیکهای فرسوده یکی از مهمترین عوامل سرخوردن خودرو هستند.
چراغهای کوچک حتی در بارشهای سبک برای افزایش دیدهشدن خودرو روشن نگه داشته شوند.
پرهیز از حرکت در حاشیه جاده که معمولاً لغزندهتر است و احتمال انحراف را افزایش میدهد.
احتیاط در عبور از آبگرفتگیها؛ سرعت زیاد در این نقاط باعث از دست رفتن کنترل خودرو و پاشش آب به خودروهای دیگر میشود.
کم کردن سرعت پیش از ورود به پیچها و از تغییر ناگهانی مسیر در آسفالت خیس اجتناب شود.