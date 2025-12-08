پخش زنده
امروز: -
آتش سوزی یک فروشگاه لوازم خانگی واقع در بازار سرپوش نیشابور با تلاش آتش نشانان، به طور کامل مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: در پی گزارش این حادثه حوالی ساعت ۱۷ یکشنبه ۱۶ آذر به سامانه ۱۲۵، ایستگاههای شهید حصارنوی، شهید رضایی و شهید صفادل با چهار دستگاه خودرو و ۱۲ آتش نشان به محل اعزام شدند.
ابوالفضل اسدی افزود: آتش سوزی در یک فروشگاه لوازم خانگی بر اثر وجود مواد قابل اشتعال در حال گسترش بود که با سرعت عمل آتش نشانان از رسیدن آتش به مغازههای اطراف جلوگیری شد.
او ادامه داد: پس از دو ساعت تلاش بی وقفه آتشنشانان، حریق که میتوانست خطرات بیشتری را به همراه داشته باشد، کاملا مهار شد.
وی اظهار داشت: به علت ترافیک شدید خیابان امام، خیابان عدالت و معابر اطراف، دسترسی خودروهای سنگین آتش نشانی و عملیات آبرسانی بسیار سخت و با دشواریهای زیادی همراه بود که این موضوع کار آتش نشانان در عملیات اطفای حریق را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود.
اسدی گفت: با وجود بازدیدهای ایمنی انجام شده توسط کارشناسان آتش نشانی از واحدهای صنفی بازار سرپوش در ماههای گذشته و صدور هشدارهای ایمنی و تذکرات لازم به هیات امنا و مالکان مغازههای داخل بازار، این واحدهای صنفی فاقد هرگونه سیستم اعلام و اطفای حریق هستند و شرایط نامناسبی دارند.
وی با اشاره به اینکه اگر حریق در ساعات خلوت و یا تعطیلی بازار رخ داده بود، احتمال سرایت شعلههای آتش به سایر مغازهها و کل بازار وجود داشت، اضافه کرد: با این شرایط اطفای حریق بسیار سخت و غیر ممکن میشد و خسارات بسیار هنگفتی نیز به همه واحدهای صنفی وارد میشد که قطعا جبران ناپذیر بود.