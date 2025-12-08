به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «پویش» ، در گفت‌و‌گو با سه مقام اجرایی کشور، به سراغ مهم‌ترین چالش‌های روز از وضعیت نگران‌کننده قاچاق چوب در گلستان و هشدار درباره بنزین پنج هزار تومانی تا سردرگمی مردم میان سامانه‌های مختلف هویتی و لزوم تمکین دستگاه‌ها به قانون می‌رود.

صبح دوشنبه ۱۷ آذر، «پویش» در ادامه رویکرد مسئله‌محور خود، این‌بار مجموعه‌ای از موضوعات اجتماعی را در قالب گفت‌و‌گو با مدیران ملی و استانی بررسی می‌کند.

در بخش نخست، با توجه به ششمین دوره برگزاری رویداد ایران جان از گلستان ایران، پرونده مهم قاچاق چوب در گلستان گشوده می‌شود؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های جدی محیط‌زیستی استان تبدیل شده است و در این رابطه با نیکویی مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، گفت‌و‌گو می‌شود تا از روند‌های نظارتی، برنامه‌ریزی‌های بازدارنده و ضرورت همکاری مردم برای توقف خروج غیرقانونی چوب از جنگل‌های هیرکانی صحبت شود.

در ادامه، برنامه به چالش خبرساز بنزین پنج هزار تومانی و مشکلات دریافت کارت سوخت در روز‌های گذشته می‌پردازد و در گفت‌و‌گو با عباس باصفامدیر سامانه هوشمند سوخت، درباره علت اخلال‌های اخیر، هشدار‌های لازم درباره بنزین آزاد و آخرین وضعیت صدور و فعال‌سازی کارت‌های سوخت توضیح داده می‌شود.

سومین محور برنامه، موضوع بی‌توجهی برخی دستگاه‌های دولتی به قانون منع دریافت کپی مدارک هویتی است؛ مسأله‌ای که همچنان مردم را میان ده‌ها سامانه و فرایند اداری سرگردان نگه داشته است و دکتر کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت‌احوال، در ارتباط تلفنی با برنامه «پویش» پیرامون لزوم اجرای واحد قانون، اتکای دستگاه‌ها به سامانه‌های رسمی ثبت‌احوال و حذف رفتار‌های سلیقه‌ای تأکید می‌کند.

در بخش پایانی، «پویش» به سراغ موضوعی فرهنگی با رنگ و بوی اخلاق فاطمی رفته و در این قسمت روایتی از تجربه زیستی جوانانی که منش و سلوک فاطمی را الگوی مسیر زندگی خود قرار داده‌اند؛ روایتی از تغییر، خودسازی و بازتعریف سبک زندگی در مواجهه با چالش‌های امروز پخش می‌شود.

«پویش» به تهیه‌کنندگی مریم مقدسی شنبه‌ها، دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ساعت ۸ صبح از گروه «جامعه و کتاب» رادیو فرهنگ پخش می‌شود و تازه‌ترین مسائل فرهنگی، اجتماعی و خدماتی کشور را بررسی می‌کند.

برنامه «رهنمون»

برنامه رهنمون این هفته، دوشنبه ۱۷ آذر با حضور دو کارشناس حقوقی و اجتماعی به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات این روز‌ها یعنی مهریه و ضرورت بازخوانی تصمیم‌های تازه در سیاست‌گذاری و فرهنگ عمومی می‌پردازد.

برنامه «رهنمون» این هفته در فضای گفت‌وگویی زنده، موضوع «مهریه» را از دو منظر حقوقی و جامعه‌شناختی بازخوانی می‌کند.

در این قسمت که دوشنبه ۱۷ آذر، ساعت ۱۰:۳۰ صبح روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود، سمیرا مقدسی، وکیل پایه‌یک دادگستری و مشاور حقوقی، و نیز کیوان ساعدی، پژوهشگر و جامعه‌شناس، مهمانان حضوری برنامه خواهند بود.

این گفت‌و‌گو تلاش دارد با نگاهی تحلیلی و واقع‌بینانه به تحولات سال‌های اخیر، از افزایش تعداد پرونده‌های مرتبط با مهریه گرفته تا تغییر نگرش نسل جوان نسبت به تشکیل خانواده، راهکار‌هایی مبتنی بر قانون و فرهنگ ارائه کند؛ راهکار‌هایی که بتواند میان حقوق فردی، آرامش خانوادگی و واقعیت‌های اجتماعی تعادل برقرار سازد.

بر اساس مصوبه جدیدمجلس شورای اسلامی، تنها ۱۴ سکه مشمول ضمانت اجرای کیفری است، اما زوج و زوجه می‌توانند در حوزه حقوقی برای هر میزان مهریه توافق کنند و مشمول اختلافات قضایی نشوند.

این اقدام به‌منظور جلوگیری از ورود اختلافات به دستگاه قضایی و کاهش زندانیان مالی انجام شده است.

«رهنمون» با تهیه‌کنندگی حسین رحمانی دوشنبه‌ها ساعت ۱۰:۳۰ صبح از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ پخش می‌شود و نسخه تصویری آن هم‌زمان از طریق پایگاه «ایرانصدا» و تارنمای رسمی رادیو فرهنگ در اختیار مخاطبان قرار دارد.