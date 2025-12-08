پخش زنده
مراسم تشییع وخاکسپاری پیکر حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالجواد عبداللهی، روحانی پیشکسوت و از یاران نهضت امام خمینی (ره)، با حضور پرشور مردم مؤمن اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مراسم از مقابل مسجد تاریخی رکنالملک در خیابان فیض آغاز شد و تا گلستان شهدای اصفهان ادامه یافت و جمعیت گستردهای از طلاب، روحانیون و مردم شریف استان برای بدرقه این عالم ربانی در مراسم حضور یافتند.
مردم اصفهان پیکر این روحانی را که استاد اخلاق، قاضی انقلابی و امام جمعه سپاهانشهر و مفتخر به تقدیم فرزند شهید به اسلام بود، در گلستان شهدا قطعهای از بهشت بدرقه کردند.
حجتالاسلام عبداللهی از پیشگامان نهضت انقلاب اسلامی بود و سالها در مسئولیتهای مختلف از جمله ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح اصفهان، ریاست دادگاه انقلاب، ریاست هیأت نظارت شورای نگهبان در استان، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان و امامت جمعه سپاهانشهر خدمت کرد.
این روحانی وارسته بیش از چهار دهه بهعنوان امام جماعت مسجد خان در خیابان هشتبهشت مشغول خدمت بود و به سبب سادهزیستی، تواضع، خوشخُلقی و پایبندی به اصول دینی، محبوبیت ویژهای میان مردم داشت.
در پیامهای تسلیت شخصیتهای مختلف، از مرحوم عبداللهی بهعنوان عالمی مخلص، مربی اخلاق، خدمتگزاری صدیق و همراه همیشگی امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب یاد شده است. ایشان همچنین پدر یک شهید والامقام بودند و تقدیم فرزند شهیدش را افتخاری بزرگ برای خود میدانست.
حاضران در مراسم با تجلیل از شخصیت علمی و عملی این عالم ربانی، تأکید کردند که حجتالاسلام عبداللهی بخش مهمی از عمر پربرکت خود را صرف تربیت شاگردان، گسترش معارف اهلبیت (ع)، دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و رسیدگی به امور مردم کرد و فقدان او ضایعهای سنگین برای جامعه روحانیت و مردم اصفهان است.