رئیس دستگاه قضا در جلسه پیگیری مصوبات سفر هیئت عالی قضایی به استان زنجان گفت: در جریان دومین سفر هیئت عالی قضایی به استان زنجان در دوره اخیر، ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز دادگستری و مراکز تابعه قضایی این استان، تخصیص داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: ضرورت دارد مسئولان مربوطه از جمله مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و دادگستری کل استان زنجان، به درخواست‌های مردمی واصل شده در جریان این سفر، به صورت سریع، ویژه و طبق موازین قانونی، رسیدگی کنند.

حجت‌الاسلام موحدی دادستان کل کشور نیز در این جلسه، ضمن ارائه گزارش بازدید خود از زندان مرکزی زنجان، از فراهم شدن مقدمات آزادی ۳۰۰ زندانی همزمان با سفر هیأت عالی قضایی به زنجان خبر داد و گفت: تعدادی از این ۳۰۰ نفر هم‌اکنون آزاد شده و مابقی نیز ظرف روز‌های آتی آزاد می‌شوند.

صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص شاخص‌های مختلف عملکردی مجموعه قضایی استان زنجان پرداخت.

شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه، گزارشی از روند اجرای مصوبات و تخصیص اعتبارات سفر استانی هیئت عالی قضایی به زنجان در سال ۱۴۰۱ را ارائه کرد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در سخنانی گفت: شهر قیدار در استان زنجان دارای پهنه ۴ هزار هکتاری است که کل این پهنه و عرصه موقوفه اعلام شده بود. ما در جریان سفر سال ۱۴۰۱ هیات عالی قوه قضاییه به استان زنجان، مشاهده کردیم که املاک ساخته‌شده در قیدار به صورت قولنامه‌ای بین مردم خرید و فروش می‌شوند و اوقاف نیز رضایت نمی‌دهد و از این حیث، مشکلات زیادی پدید آمده است. رئیس دستگاه قضا در جریان همان سفر، دستوراتی را ناظر بر رفع این مشکل صادر کرد که به موجب آن، جلسات استانی و بین دستگاهی متعددی برگزار شد و در نهایت مشکل ۱۲ هزار و ۶۸۰ واحد، مرتفع شد.

موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه مطالبی در خصوص روند تبدیل وضع کارکنان ایثارگر در مراکز و مراجع قضایی پرداخت.

مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی در خصوص روند اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان زنجان به‌ویژه در خصوص مصوبات مربوط به مراکز پزشکی قانونی این استان پرداخت.

«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه، مطالبی را در خصوص جاده حادثه‌خیز ابهر خدابنده مطرح کرد.

«جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از حضور، ملاقات و بازدید‌های خود در شهرستان طارم پرداخت و مشکلات اصلی و اساسی مردم این منطقه را مطرح کرد.

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه به ارائه مطالبی در خصوص حضور خود در سلطانیه و بازدید‌های صورت‌گرفته در این منطقه پرداخت.

رفاهی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان زنجان با ۳۲۵ نفر ملاقات صورت گرفت و بیش از هزار و ۸۷۰ درخواست و نامه مردمی واصل گردید.

در بخش دیگر این جلسه، حجت‌الاسلام فرجی رئیس کل دادگستری استان زنجان از اجرای بخش قابل توجهی از مصوبات سفر استانی پیشین هیئت عالی قضایی به این استان که در آذر ۱۴۰۱ انجام شده بود خبر داد و گفت: حل مشکل اسناد منطقه سوگند شهرستان خرمدره بعد از ۴۰ سال و صدور هزار سند تا به امروز، رفع معضل اسناد اراضی کشاورزی روستای قِروه شهرستان ابهر به مساحت ۵۰۰ هکتار و صدور اسناد برای کشاورزان، احیای پل قدیمی و صدساله «میربهاء‌الدین» بر روی رودخانه زنجان‌رود با انجام پیگیری‌های قضایی و همچنین رفع موانع تولید شرکت نخ‌تایر صبا، از جمله اقدامات انجام شده مجموعه قضایی استان زنجان در اجرای مصوبات سفر هیئت عالی قضایی به این استان در سال ۱۴۰۱ هستند.

در این نشست، نمایندگان منطقه سوگند شهرستان خرمدره و روستای قِروه شهرستان ابهر و همچنین مدیر شرکت نخ‌تایر صبا، به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند.