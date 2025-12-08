پخش زنده
در راستای ترویج فرهنگ بازی، تقویت خلاقیت کودکان و ایجاد فضایی شاد و آموزشی برای خانوادههااین جشنواره برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک نخستین جشنواره ملی بازی و اسباببازی در استان مرکزی برگزار میشود.
هدف از برگزاری این جشنواره، ترویج فرهنگ بازی، تقویت خلاقیت کودکان و ایجاد فضایی شاد و آموزشی برای خانوادههااست.
زمان برگزاری این این جشنواره از ۱۷ الی ۲۱ آذرماه از ساعت ۱۵ الی ۲۱ است.
مکان برگزاری هم خیابان قائممقام، روبروی سپاه روحالله، جنب استخر شهرداری، سالن ورزشی شهیدان ثامنی میباشد.