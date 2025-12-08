به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی در شهرستان ملایر، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: ماموران با بررسی دقیق محل‌های سرقت متوجه انجام سرقت‌ها با شیوه و شگرد مشابه و استفاده از کلید جهت بازکردن درب منازل شدند.

این مقام انتظامی تأکید کرد: با تلاش شبانه روزی بی وقفه و انجام اقدامات فنی و تخصصی متهم شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و از منزل وی تعدادی از وسایل سرقتی کشف که به مالباختگان تحویل داده شد.

سردار نجفی گفت: در بازرسی بدنی متهم یک کیف حاوی حدودا ۸۵ عدد انواع شاه کلید، تعداد حدود ۲۰ عدد وسایل مخصوص کلید سازی برای باز کردن انواع قفل، سه تیغه چاقو، یک قبضه کلت کمری پلاستیکی و تعدادی تیر از نوع ترقه‌ای برای ترساندن مالباختگان و یک جفت دستکش نخی کشف شد.

او افزود: متهم در مواجهه با مدارک و مستندات به ۳۰ فقره سرقت از منازل و اماکن در سطح شهرستان اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.