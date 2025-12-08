پخش زنده
معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی با اشاره به افزایش سه هزار و ۵۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاههای حرارتی برای پیک مصرف برق ۱۴۰۵، گفت: تا تابستان با تکمیل بخش بخار جدید نیروگاههای سیکلترکیبی سالانه معادل ۲.۸ میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت نیروگاهها صرفهجویی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حامد صیرفیانپور با اشاره به تمهیدات صنعت برق حرارتی برای تامین برق پایدار و مطمئن در سال آینده، گفت: برای دوره اوج بار ۱۴۰۵ حدود سه هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت نیروگاهی از طریق احداث واحدهای گازی و بخاری جدید و ارتقای توان تولید واحدهای گازی موجود در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بخشی از این برنامه شامل احداث هشت واحد بخار سیکلترکیبی به ظرفیت یکهزار و ۷۱۶ مگاوات است که با تکمیل و راهاندازی واحدهای بخار جدید، سالانه حدود ۲.۸ میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت نیروگاهها صرفهجویی و از این محل به طور متوسط حدود هفتدهم درصد به متوسط راندمان تولید برق حرارتی کشور افزوده خواهد شد.
صیرفیانپور اضافه کرد: به منظور افزایش آمادگی نیروگاههای حرارتی برای تامین برق پایدار در تابستان سال آینده بالغ بر ۱۱۰ هزار مگاوات نیز پروژه تعمیرات و بهینهسازی نیروگاهی پیشبینی شده است.
وی در پایان گفت: از اواخر شهریورماه تاکنون حدود ۴۷ هزار مگاوات از این برنامه شروع شده است و امیدواریم بتوانیم طبق برنامه تا اردیبهشتماه تمامی اقدامات پیشبینی شده در این بخش را به پایان رسانده و نیروگاههای حرارتی را با ظرفیت کامل برای پیک تابستان در اختیار شبکه برق کشور قرار دهیم.