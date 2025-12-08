پخش زنده
دبیرخانه مدال دانشمند جوان ۲۰۲۶ بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) با انتشار فراخوانی به منظور دریافت اثرموثر دانشمندان زیر ۴۰ سال، از نهادها یا شخصیتهای علمی خواست آثار مورد نظر را تا (۳۰ دی۱۴۰۴) نامزد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدال دانشمند جوان از برنامههای بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) است که با وقف جایزه نقدی برگزیدگان ادوار جایزه مصطفی (ص) در سالهای ۲۰۱۹، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵؛ اوگور شاهین، امید فرخزاد و وهاب میررکنی پایه گذاری و نخستین آیین اعطای آن در شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد. این مدال شامل یک لوح تقدیر و جایزه نقدی ۱۰ هزار دلار برای هر کدام از حوزهها میشود.
مدال دانشمند جوان ۲۰۲۶، به اثرهای تأثیرگذار در حوزههای «علوم و فناوری پزشکی و زیستی»، «علوم مهندسی و پایه»، «علوم رایانه» اعطا خواهد شد و دانشمندان جوان کشورهای اسلامی، میتوانند نامزد دریافت این مدال شوند.
بر اساس آیین نامه این جایزه، سن نامزدهای دریافت کننده مدال دانشمند جوان در پایان سال اعطای این مدال، باید کمتر از ۴۰ سال باشد و بر این اساس نامزدهای دریافت مدال دانشمند جوان ۲۰۲۶، متولد سال ۱۹۸۷ و بعد از آن باشند. همچنین صاحب اثرهای علمی میبایست توسط شخص ثالث علمی و فناوری شامل دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، انجمنها و مراکز علمی و فناوری برجسته، فرهنگستانهای علوم و یا پارکهای علم و فناوری معرفی شوند.
مراکز علمی و تحقیقاتی یاد شده تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴) فرصت دارند نامزدهای مورد نظر را به دبیرخانه مدال دانشمند جوان معرفی کنند. آیین اعطای مدال دانشمند جوان نوامبر ۲۰۲۶ (آبان ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد.
مدال دانشمند جوان پیشران جهشهای علمی و فناوری دانشمندان جوان جهان اسلام و ارج نهادن به دستاوردهای تأثیرگذار آن هاست. این مدال بهعنوان نماد شایستگی و برتری علمی نسل جوان و نخبه بنیان نهاده شده است.