پخش زنده
امروز: -
سرپرست دانشگاه پیامنور خوزستان گفت: این دانشگاه با ثبتنام بیش از هفت هزار دانشجوی کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی موفق شد رتبه نخست جذب دانشجو را در میان دانشگاههای پیامنور سراسر کشور به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی مروج اظهار داشت: بر اساس آمار نهایی، بیش از هفت هزار دانشجو در مقطع کارشناسی و از طریق سوابق تحصیلی در مراکز و واحدهای دانشگاه پیامنور استان ثبتنام قطعی کردهاند.
سرپرست دانشگاه پیامنور خوزستان ادامه داد: این میزان جذب، پیامنور خوزستان را در جایگاه رتبه اول کشور در میان دانشگاههای پیامنور قرار داده است؛ آماری که نشاندهنده افزایش قابل توجه داوطلبان و اعتماد روزافزون خانوادههای خوزستانی به این دانشگاه است.
وی اشاره کرد: هماکنون ۳۰ مرکز و واحد پیامنور در خوزستان فعال است و در مجموع بیش از ۳۳ تا ۳۷ هزار دانشجو در ۳۰۰ رشتهمحل در گروههای علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر و معماری در این دانشگاه تحصیل میکنند.
مروج با بیان اینکه دانشگاه پیامنور در حوزه آموزش ترکیبی شامل کلاسهای حضوری و الکترونیکی از دانشگاههای پیشرو کشور است، ادامه داد: پیامنور بهعنوان دانشگاهی بومی و دانشجومحور، در اعطای مجوز مهمان و انتقال دائم به دانشجویانی که خارج از شهرستان محل سکونت خود تحصیل میکنند، کمترین محدودیت را اعمال میکند.
وی تاکید کرد: جهتگیری دانشگاه پیامنور خوزستان در مسیر خدمترسانی، محرومیتزدایی و تربیت نیروی متخصص قرار دارد و دانشجویان در رشتههایی پذیرش میشوند که از نظر بازار کار، پاسخگوی نیازهای استان و جامعه باشند.