به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی مروج اظهار داشت: بر اساس آمار نهایی، بیش از هفت هزار دانشجو در مقطع کارشناسی و از طریق سوابق تحصیلی در مراکز و واحد‌های دانشگاه پیام‌نور استان ثبت‌نام قطعی کرده‌اند.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور خوزستان ادامه داد: این میزان جذب، پیام‌نور خوزستان را در جایگاه رتبه اول کشور در میان دانشگاه‌های پیام‌نور قرار داده است؛ آماری که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه داوطلبان و اعتماد روزافزون خانواده‌های خوزستانی به این دانشگاه است.

وی اشاره کرد: هم‌اکنون ۳۰ مرکز و واحد پیام‌نور در خوزستان فعال است و در مجموع بیش از ۳۳ تا ۳۷ هزار دانشجو در ۳۰۰ رشته‌محل در گروه‌های علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر و معماری در این دانشگاه تحصیل می‌کنند.

مروج با بیان اینکه دانشگاه پیام‌نور در حوزه آموزش ترکیبی شامل کلاس‌های حضوری و الکترونیکی از دانشگاه‌های پیشرو کشور است، ادامه داد: پیام‌نور به‌عنوان دانشگاهی بومی و دانشجومحور، در اعطای مجوز مهمان و انتقال دائم به دانشجویانی که خارج از شهرستان محل سکونت خود تحصیل می‌کنند، کمترین محدودیت را اعمال می‌کند.

وی تاکید کرد: جهت‌گیری دانشگاه پیام‌نور خوزستان در مسیر خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی و تربیت نیروی متخصص قرار دارد و دانشجویان در رشته‌هایی پذیرش می‌شوند که از نظر بازار کار، پاسخگوی نیاز‌های استان و جامعه باشند.