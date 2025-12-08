پخش زنده
نمایندگان محیطزیست جهان امروز در کنیا گرد هم میآیند تا برای بحرانهای سیارهای که طبیعت را به مرز فروپاشی رسانده و آینده بشر را تهدید میکند، چاره اندیشی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هفتمین اجلاس محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEA-۷) از ۸ تا ۱۲ دسامبر (دوشنبه تا جمعه این هفته) با حضور بیش از ۱۷۰ وزرا و نمایندگان محیط زیست کشورهای عضو سازمان ملل در نایروبی کنیا برگزار میشود. این مجمع، عالیترین نهاد تصمیمگیری جهان در حوزه محیط زیست است و نشست امسال در زمانی برگزار میشود که کارشناسان آن را زمان بحران برای زمین مینامند.
بحرانهای زیستمحیطی سیارهای شامل تغییرات اقلیمی، طبیعت، از دست رفتن زمین و تنوع زیستی، و آلودگی و زباله، سیستمهای طبیعی، نجات یخچالهای طبیعی جهان، مهار شکوفایی عظیم جلبکهای دریایی، کاهش اثرات زیستمحیطی هوش مصنوعی، از جمله مسائلی است که انتظار میرود در در این اجلاس مورد توجه نمایندگان کشور عضو قرار گیرند.
اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) در آستانه این اجلاس گفت: امسال همچنین سالی است که جهان در تلاشها برای کاهش تغییرات اقلیمی، توقف از دست رفتن تنوع زیستی و تخریب زمین و مقابله با آلودگی پلاستیکی از مسیر خود منحرف شده است. بنابراین، این کاری است که ما باید انجام دهیم: ارائه راهحلهایی که اقدامات قویتر و سریعتری را در مورد سه بحران زیستمحیطی سیارهای برانگیزد.
وی با بیان اینکه قرار است نمایندگان در مورد ۱۵ پیشنویس قطعنامه و سه پیشنویس تصمیم، بحث کنند افزود: شاید یکی از پربینندهترین قطعنامهها، قطعنامهای باشد که کشورها را به کاهش ردپای زیستمحیطی هوش مصنوعی ترغیب میکند.
نگاهی دقیقتر به ۱۵ پیشنویس قطعنامه و سه پیشنویس تصمیم در اجلاس
تقویت واکنش جهانی در مورد هجوم گسترده شکوفههای جلبک دریایی سارگاسوم
تسریع اقدامات جهانی برای ارتقای تابآوری اقلیمی صخرههای مرجانی
تقویت واکنش جهانی در مدیریت آتشسوزیها
اکوسیستم کارست برای آب جهانی، تنوع زیستی، تابآوری اقلیمی و توسعه اقتصادی
حفظ یخچالهای طبیعی و کرایوسفر گستردهتر
حفاظت فعال از اکوسیستمهای اعماق دریا
به حداکثر رساندن منابع موجود از طریق افزایش انسجام و همافزایی در توافقنامههای چندجانبه زیستمحیطی و اجرای آنها
ترویج راهحلهای پایدار از طریق ورزش برای سیارهای انعطافپذیر
سیستمهای هوش مصنوعی ایمن، مسئول و پایدار
افزایش مشارکت معنادار کودکان و نوجوانان در مدیریت محیط زیست
پیشبرد گزینههای مربوط به ابزارهای بینالمللی در زمینه مدیریت سازگار با محیط زیست مواد معدنی و فلزات و راهنمایی برای چرخهای کردن منابع معدنی
ابعاد محیطی مقاومت ضدمیکروبی
مدیریت صحیح مواد شیمیایی و پسماندها
تقویت نقش دفتر مرکزی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در نایروبی برای رسیدگی به چالشهای زیستمحیطی و افزایش همکاریهای چندجانبه برای رسیدگی به حکومتداری چندجانبه مؤثر
مدیریت صندوقهای امانی و کمکهای مالی اختصاصی
استراتژی میانمدت برای دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۹ و برنامه کار و بودجه برای دوسالانه ۲۰۲۶-۲۰۲۷
دستور کار موقت، تاریخ و محل برگزاری هشتمین اجلاس مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد
اینگر اندرسن گفت: تحقیقات فزایندهای نشان داده است که مراکز دادهای که این فناوری را در خود جای دادهاند، مقادیر زیادی برق و آب مصرف میکنند، زبالههای الکترونیکی تولید میکنند و به مواد معدنی متکی هستند که بیشتر به صورت ناپایدار استخراج میشوند. اگرچه قطعنامههای مجمع محیط زیست ملل متحد-۷ از نظر قانونی الزامآور نیستند، اما به کشورها کمک میکنند تا زمینههای مشترکی پیدا کنند و در گذشته زمینه را برای توافقات بینالمللی سابقهدار فراهم کردهاند.
مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) افزود در کنار بحث بر سر قطعنامهها، مجمع محیط زیست ملل متحد-هفت، سه بحث مهم را برگزار خواهد کرد که به بررسی اهمیت پایداری محیط زیست برای صنعت، امور مالی جهانی و سلامت انسان میپردازد.
وی گفت: رهبران ملی، از جمله سران کشورها و دولتها، در روز ماقبل آخر مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد-۷ برای مجموعهای از سخنرانیها و جلسات گرد هم خواهند آمد. این مذاکرات در بحبوحه افزایش درگیریها و تنشهای تجاری در حال افزایش برگزار میشود. اما رهبران امیدوارند که این آشفتگیها، مذاکرات مجمع محیط زیست سازمان ملل-۷ را از مسیر خود خارج نکند.
اندرسن از برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) گفت: واضح است که حتی در زمان تغییرات ژئوپلیتیکی و چالشهای چندجانبهگرایی، نایروبی همچنان قلب تپنده و قوی دیپلماسی محیط زیست است.
اولین مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ برگزار شد و دوران جدیدی از همکاریهای بینالمللی را آغاز کرد که در آن کشورها متعهد شدند در مورد چالشهای زیستمحیطی، دقیقاً مانند سایر دغدغههای جهانی مانند امنیت و تجارت، با یکدیگر همکاری کنند. در طول ۱۱ سال گذشته، مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد قطعنامههایی را در مورد همه چیز، از مبارزه با قاچاق حیات وحش گرفته تا پایان دادن به آلودگی پلاستیکی، تصویب کرده است.
بیش از ۴۸۰۰ نفر برای جلسه امسال ثبت نام کردهاند که در دفتر سازمان ملل متحد در نایروبی، مجتمعی ۵۶ هکتاری که تنها دفتر مرکزی دبیرخانه سازمان ملل متحد در جنوب جهان است، برگزار خواهد شد. در کنار بحثهای رسمی، مجموعهای از رویدادهای جانبی رسمی، رویدادهای مرتبط با مجمع محیط زیست ملل متحد و نمایشگاههایی توسط نمایندگان توافقنامههای چندجانبه زیستمحیطی، نهادهایی که از نزدیک با UNEP و UNEA برای رسیدگی به سه بحران زیستمحیطی سیارهای همکاری میکنند، برگزار خواهد شد. مجمع محیط زیست ملل متحد-۷ همچنین شامل رونمایی از هفتمین چشمانداز جهانی محیط زیست، گزارشی برجسته در مورد وضعیت کره زمین، خواهد بود. برندگان جایزه قهرمانان زمین ۲۰۲۵، بالاترین افتخار زیستمحیطی سازمان ملل متحد، اعلام خواهند شد، در حالی که در یک مراسم باشکوه از چندین تلاش پیشگام برای احیای جهان طبیعی تجلیل خواهد شد.
مجمع محیط زیست ملل متحد (UNEA) بالاترین سطح تصمیم گیری در جهان در مورد محیط زیست است و شامل تمام ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد میشود. این مجمع هر دو سال یکبار تشکیل جلسه میدهد تا دستور کار جهانی محیط زیست را تعیین کند، راهنماییهای کلی در مورد سیاستها ارائه دهد و پاسخهای سیاسی را برای رسیدگی به چالشهای نوظهور زیست محیطی تعریف کند. مجمع محیط زیست ملل متحد-هفتم از ۸ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ در دفتر مرکزی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در نایروبی، کنیا برگزار خواهد شد. جلسه امسال، از جمله موارد دیگر، شامل تصویب استراتژی میان مدت UNEP برای سالهای ۲۰۲۶-۲۰۲۹ خواهد بود.