پخش زنده
امروز: -
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: تعداد ۲۶ هزار و ۹ نفر در استان مشمول طرح یسنا هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد خوش آینه با اشاره به اینکه طرح یسنا یا یاوران سلامت نسل ایرانی، با محوریت مادران باردار و کودکان شیرخوار زیر دو سال در حال اجراست، گفت: ارتقای سلامت مادران، حمایت از جوانی جمعیت و کاهش نابرابری تغدیهای از اهداف اجرای این طرح است.
وی افزود: در حال حاضر در استان برای اجرای این طرح ۲۶ هزار و ۹ نفر در دهکهای یک تا هفت شناسایی شدهاند و اکنون طرح برای دهکهای یک تا سه انجام میشود.
به گفته خوش آینه، در این مرحله طرح یسنا به ۱۵ هزار و ۱۷۷ نفر که از دهکهای یک تا سه هستند مشمول کالابرگ شدهاند.
وی با اشاره به اعطای کالابرگ به کودکانی که سوء تغذیه دارند، ادامه داد: این طرح با همکاری وزارت بهداشت در حال انجام است که در استان ۱۵۱۷ فرزند شناسایی شدهاند.
خوش آینه گفت: ۸۴ درصد از افرادی که سوء تغذیه دارند در این استان بین دهک یک تا سه هستند.