به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان در نشست ستاد انتخابات استان خوزستان، با استاندار، فرمانداران و مدیران صداوسیمای آبادان و خوزستان گفت: در تلاش هستیم انتخابات به شکلی مناسب، در چارچوب قانون و در موعد مقرر بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شود.

سید محمد رضا موالی زاده افزود: ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات نیاز به تمهید مقدمات است و به همین دلیل این جلسات با فرمانداران، بخشداران و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار می‌شود تا اصول لازم رعایت و همه امور در چارچوب مشخص دنبال شود.

استاندار خوزستان گفت: انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گسترده‌ترین انتخابات کشور است و باید تلاش کنیم با مشارکت بالا برگزار شود.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده افزود: استاندار خوزستان بیان کرد: این انتخابات به همه نقاط استان، از مرکز تا شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها تسری می‌یابد و می‌تواند بستری برای مشارکت بیشتر فراهم کند.

موالی زاده با اشاره به اینکه پس از مطرح کردن مشکلات استان در جلسه دولت و طرح موضوع ستاد توسعه استان، نظر رئیس‌جمهور بر این بود که نخستین جلسه استانی دولت در خوزستان برگزار شود، تاکید کرد: باید پیش از سفر، از حیث شکلی و محتوایی کاملاً برنامه‌ریزی کنیم تا از این فرصت پیش‌آمده نهایت استفاده را ببریم.

وی از گفت‌و‌گو با دستگاه‌های مختلف و انتخاب مجموعه‌ای از نخبگان و افراد باتجربه برای ارائه راهکار‌های توسعه استان خبر داد و گفت: این راهکار‌ها شامل اختیارات، گشایش‌ها، معافیت‌ها و سازوکار‌های نرم‌افزاری است و بخش دیگر آن به اعتبارات مربوط می‌شود.