به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، محمدحسن آصفری فرماندار شاهرود در این آیین گفت: روز دانشجو نماد آگاهی، آزادگی، پرسشگری و مسئولیت‌پذیری نسل فرهیخته کشور است و دانشجویان همواره در خط مقدم پیشرفت ایران قرار دارند.

آصفری تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر ایران اسلامی به تفکر خلاق، پژوهش‌های مسئله‌محور، کارآفرینی دانش‌بنیان و حضور موثر آنان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد.

محبوبه خواجه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به اینکه این دانشگاه دو هزار دانشجو دارد برنامه فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه ویژه دانشجویان را تشریح کرد.