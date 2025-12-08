پخش زنده
آیین گرامیداشت روز دانشجو برای بزرگداشت جایگاه علمی و اجتماعی دو هزار دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، محمدحسن آصفری فرماندار شاهرود در این آیین گفت: روز دانشجو نماد آگاهی، آزادگی، پرسشگری و مسئولیتپذیری نسل فرهیخته کشور است و دانشجویان همواره در خط مقدم پیشرفت ایران قرار دارند.
آصفری تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر ایران اسلامی به تفکر خلاق، پژوهشهای مسئلهمحور، کارآفرینی دانشبنیان و حضور موثر آنان در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد.
محبوبه خواجه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به اینکه این دانشگاه دو هزار دانشجو دارد برنامه فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه ویژه دانشجویان را تشریح کرد.