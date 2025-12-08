به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر کل گمرکات استان، گفت: در هشت ماه گذشته در مجموع ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۶۷ تُن کالای تولیدی خراسان جنوبی و سایر استان‌های کشور، به ارزش ۶۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۸۳۴ دلار از گمرکات خراسان جنوبی به خارج از کشور صادر شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزش ۱۰ درصد و از نظر وزن ۱۵ درصد افزایش داشته است.

کوهگرد با اشاره به صادرات کالا‌های تولیدی استان در این مدت، افزود: صادرات قطعی کالا‌های تولیدی خراسان جنوبی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود در هشت ماه گذشته یک میلیون و ۶۱۱ هزار و ۲۲۷ تن کالا به ارزش ۳۶۴ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۷۶۹ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۰۵ درصد از نظر ارزش و ۶۱ درصد از نظر وزن افزایش داشته است.

وی گفت: کالا‌های تولیدی استان در این مدت به کشور‌های چین، ترکیه، پاکستان، عراق و افغانستان صادر شده است.