به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارشناس هواشناسی گفت: تا پیش از ظهر سه‌شنبه پایداری و سکون نسبی هوا بر استان یزدغالب و در مناطق صنعتی و پرتردد شهری افزایش غلظت آلاینده‌های جوی مورد انتظار است.

میرحسینی افزود: هشدار آلودگی سطح نارنجی برای برخی مناطق صادر شده است.

وی ادامه داد: از سه‌شنبه تا پایان هفته با گذر متناوب امواج ناپایدار افزایش ابر، افزایش سرعت باد و بارش پراکنده به ویژه برای روز‌های پنجشنبه و جمعه برای استان یزد پیش‌بینی می‌شود.