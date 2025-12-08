بارش پراکنده باران از فردا در استان یزد
از سهشنبه تا پایان هفته افزایش سرعت باد و بارش برای استان یزد پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
کارشناس هواشناسی گفت: تا پیش از ظهر سهشنبه پایداری و سکون نسبی هوا بر استان یزدغالب و در مناطق صنعتی و پرتردد شهری افزایش غلظت آلایندههای جوی مورد انتظار است.
میرحسینی افزود: هشدار آلودگی سطح نارنجی برای برخی مناطق صادر شده است.
وی ادامه داد: از سهشنبه تا پایان هفته با گذر متناوب امواج ناپایدار افزایش ابر، افزایش سرعت باد و بارش پراکنده به ویژه برای روزهای پنجشنبه و جمعه برای استان یزد پیشبینی میشود.