به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، آتشپاد سعید قادری با اشاره به اعلام وضعیت سطح نارنجی و شروع فعالیت موج بارشی از روز دوشنبه در سطح استان گفت: در پی فعالیت این موج شاهد بارش های گسترده در سطح استان و شهر کرمانشاه هستیم و در همین راستا آتش نشانی کرمانشاه به حالت آماده باش ویژه درآمده است.

وی افزود: نیروهای آتش نشانی در طول سال آماده باش هستند، اما در شرایط بارندگی با آماده سازی تجهیزات آبگیری در شرایط آماده باش ویژه قرار می گیرند.

قادری تصریح کرد: هم اکنون ۹۰ آتش نشان در سطح شهر کرمانشاه در آماده باش کامل هستند و آماده خدمت رسانی به همشهریان عزیز می باشند.

قادری در پایان اضافه کرد: در کنار تجهیزات موتورپمپ و کف کش، خودروهای آتش نشانی با یدک کش جهت کمک به خودروهای گرفتار در آب گرفتگی های احتمالی نیز در سطح شهر حضور خواهند داشت.