رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری کرمانشاه از آماده باش ۹۰ آتش نشان در پی هشدار بارندگی در سطح شهر کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، آتشپاد سعید قادری با اشاره به اعلام وضعیت سطح نارنجی و شروع فعالیت موج بارشی از روز دوشنبه در سطح استان گفت: در پی فعالیت این موج شاهد بارش های گسترده در سطح استان و شهر کرمانشاه هستیم و در همین راستا آتش نشانی کرمانشاه به حالت آماده باش ویژه درآمده است.
وی افزود: نیروهای آتش نشانی در طول سال آماده باش هستند، اما در شرایط بارندگی با آماده سازی تجهیزات آبگیری در شرایط آماده باش ویژه قرار می گیرند.
قادری تصریح کرد: هم اکنون ۹۰ آتش نشان در سطح شهر کرمانشاه در آماده باش کامل هستند و آماده خدمت رسانی به همشهریان عزیز می باشند.
قادری در پایان اضافه کرد: در کنار تجهیزات موتورپمپ و کف کش، خودروهای آتش نشانی با یدک کش جهت کمک به خودروهای گرفتار در آب گرفتگی های احتمالی نیز در سطح شهر حضور خواهند داشت.