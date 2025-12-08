پخش زنده
معاون توسعه فناوری و نوآوری پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران، گفت: دانشجویان کیش از مصرفکننده فناوری عبور کرده و به تولیدکننده دانش و ایده تبدیل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، صادق سقطچیان با اشاره به ظرفیتهای فناورانه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، گفت: آزمایشگاه متاورس فضا را برای تجربه و تولید دانش تبدیل کرده و دانشجویان در حوزههای واقعیت مجازی و افزوده و فناوریهای غوطهور، توانسته طرحهای خود را از مرحله ایده به عمل برسانند.
او رویکرد پردیس را، دانشجو محوری و حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان برشمرد و گفت: دانشجویان امروزه آموزشگیرنده نیستند و آنها با استفاده از فناوریهای نو، وارد فرآیند حل مسئله شدهاند و خروجی فعالیت آنها در صنعت و بخشهای مختلف قابل استفاده است.
سقطچیان، گفت: همکاری پردیس بین المللی کیش با شرکتهای دانشبنیان و صنایع بیرون دانشگاه، زمینه لازم را برای تبدیل ایدههای دانشجویی به محصول واقعی فراهم کرده است.
او خاطرنشان کرد: فعالیتهای مبتنی بر متاورس و فناوریهای نو در پردیس بین المللی کیش، با افزایش مهارت دانشجویان، مسیر حضور مؤثر آنان در اقتصاد خلاق و توسعه فناوری کشور را هموار کرده است.