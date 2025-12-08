به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما براساس بخشنامه سایپا؛ در این طرح فروش اطلس S سایپا ویژه متقاضیان عادی و از محل مازاد طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با قیمت ۷۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و موعد تحویل ۹۰ روزه عرضه شده است..

بر این اساس؛ متقاضیان می‌توانند با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، ثبت نام کنند.

منتخبین خرید اطلس S سایپا از طریق قرعه کشی مشخص خواهند شد.

براساس این گزارش؛ هر کد ملی تنها مجاز به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو است. متقاضیان باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند و طی ۴۸ ماه گذشته از سایپا یا ایران‌خودرو و ۲۴ ماه گذشته از سایر خودروسازان، خودرویی خریداری نکرده باشند.

همچنین برای متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.

برای مطالعه شرایط کامل بخشنامه کلیک کنید.



