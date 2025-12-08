به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی از امروز تا پایان هفته با افزایش رطوبت منطقه و عبور امواج ضعیف کم دامنه از فراز میانی جو استان، افزایش ابر رخ می‌دهد.

زارعی افزود: همچنین به لحاظ دمایی در این مدت روند تغییرات دما افزایشی خواهد بود و از شدت سرمای هوا و یخبندان شبانه کاسته می‌شود.

وی گفت: در شبانه‌روز گذشته، سربیشه با ۵ درجه زیر صفر سردترین و بندان با ۲۷ درجه بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان گزارش شد، نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۱۷ و ۰ درجه ثبت شد.