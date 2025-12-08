پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان: همه فعالیتها در شعاع قرآن عظیم تعریف میشود که با اشاعهی آن در ابعاد مختلف زندگی امکان پذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان این مطلب در مراسم تقدیر از منتخبان استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآنی در اراک افزود: در استان مرکزی ارکانی قرآنی، چون امام راحل، نورالدین حسینی، و کربلایی کاظم ساروقی، چون ستارههای درخشانی هستند که میتواند استان مرکزی به خصوص ساروق را به قطب قرآنی کشور تبدیل کند.
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با بیان اینکه در این زمینه میتوان با ایجاد دبیرخانه در تهران، و قم کار را شروع کرد گفت: با هدایت فعالیتهای قرآنی میتوان در این زمینه تلاشهای ثمر بخشی انجام داد.
به گفته حجتالاسلام حسن دهقانی رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف استان مرکزی در این مراسم از بیش از ۵۰ نفر از منتخبان مسابقات قرآنی استانی در بخشها و ردههای مختلف تقدیر میشود که در میان آنان منتخبان مسابقات نهج البلاغه نیز حضور دارند.
وی افزود: همچنین در این مراسم از فعالان موکبهایی که در شهر سامرا به زائران خدمت رسانی نمودند قدردانی شد.