به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۴ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
تایمز
- هواداران حزب کارگر برای انتخاب فردی بهعنوان جانشین احتمالی رئیس کنونی حزب مورد نظرسنجی قرار گرفتهاند
دیلی تلگراف
- گروهی ادعا میکند قوانین حمایت از کودکان به ابزاری برای خاموشکردن دیدگاههای جناح راست تبدیل شده است؛ همزمان اتهامهایی درباره تخلف انتخاباتی علیه فاراژ مطرح شده است
سان
- نخستین بار در شش سال گذشته، وضعیت حفاظت امنیتی شاهزاده هری دوباره ارزیابی میشود
دیلی اکسپرس
- هشدار درباره خلأ قانونی که موجب شده «پرستاران مواقع اضطراریِ» در برخی موارد بدون نظارت فعالیت کنند. این موضوع نگرانیهایی درباره امنیت کودکان ایجاد کرده است
دیلی میل
- بر اساس یک نظرسنجی، تنها یکچهارم مردم باور دارند در صورت ابتلا به زوال عقل حمایتهای لازم از نظام بهداشت و درمان ملی NHS دریافت خواهند کرد
فایننشال تایمز
- با وجود اختلاف نظر درباره چشم انداز اقتصاد در دوره ترامپ، فدرال رزروآماده کاهش نرخ بهره است
ایندیپندنت
- رئیس نهاد نظارتی کشور هشدار داده که ساختار فعلی «در وضعیتی شبیه بحران دائمی» گرفتار شده و برنامههای بازسازی نظام نظارت را ناکافی دانسته است
مهمترین عناوین روزنامههای بوسنی و هرزگوین
روزنامه دنونی آواز
- نشست رهبران احزاب سیاسی بوسنی و مقامهای نهادهای حکومتی با مسئولان اتحادیه اروپا لغو شد
- ایلان ماسک اتحادیه اروپا را با آلمان نازی مقایسه کرد و خواستار لغو محدودیتها شد
- نیجریه: ۳۱۵ دانشآموز و کارکنان یک مدرسه ربوده شدهاند؛ مقامات از آزادی ۱۰۰ نفر خبر دادند
- «شب آهنگسازان قرن بیستم» در تاریخ ۱۰ دسامبر در تالار ملی سارایوو برگزار میشود
- سوریه نخستین سالگرد سقوط بشار اسد را در خیابانها جشن میگیرد
- روسها یک ساختمان مسکونی در اوکراین را هدف قرار دادند؛ آتشسوزی بزرگی رخ داد و چند نفر مجروح شدند
- ترامپ درباره خرید احتمالی شرکت برادران وارنر توسط نتفلیکس ابراز نگرانی کرد: «شخصاً در این تصمیم دخالت میکنم»
روزنامه اسلوبوجنیه
- ووکانوویچ: پروژه تعطیل کردن حزب PDP بخشی از برنامهای است که از بلگراد هدایت میشود
- تولیدکننده بزرگ فوچا کارخانههای بوسنی را یکییکی میخرد
- شرکت لیـدل ساخت مگاسنتر خود در بوسنی را به پایان رساند: این مجموعه ۱۰۰ میلیون مارکی اینگونه به نظر میرسد
پایگاه خبری ویهیستی
- «سافاری سارایوو» پایان را رقم زد: اروپا کارش را با ووچیچ تمامشده میداند
- لغو تحریمهای دودیک؛ آیا این بهمعنای حمایت از جمهوری صرب برای پروژه اتصال گازی جنوبی است؟
- گزارش گاردین: لهستانیها خود را برای تهدید روزافزون جنگ آماده میکنند.
- هواشناسان پیشبینی دقیق تا روز جمعه را منتشر کردند: آیا برف در راه است؟
- تایلند به کامبوج حمله کرد؛ یک سرباز کشته شد
- سوریه نخستین سالگرد سقوط بشار اسد را جشن میگیرد
- پس از دریافت جریمه، ایلان ماسک اتحادیه اروپا را با نازیها مقایسه کرد.
- یوروویژن پیش از تصمیمی سرنوشتساز: آیا اسرائیل در مسابقه باقی میماند؟
پایگاه خبری کلیکس
- شورای وزیران دوباره درباره مذاکرهکننده اصلی و قوانین اتحادیه اروپا گفتوگو میکند: آیا SNSD به کارشکنی ادامه خواهد داد؟
- صحنههای هولناک پس از حمله روسیه به منطقه جنگلی: آتشنشانان در خانهها را بریدند تا مردم را نجات دهند
- پس از جریمه سنگین: واکنشهای تند نسبت به اظهارات ماسک ادامه دارد؛ او اتحادیه اروپا را با نازیها مقایسه کرد و آن را «رایش چهارم» نامید
- باشگاه بسکتبال بوسنا امروز در زترا میزبان ستاره سرخ است؛ نخستین دیدار بزرگ پس از ۱۵ سال
- احمد الشرع سالگرد سقوط اسد را جشن گرفت: لباس و صحنه همان است، اما سوریه کاملاً متفاوت شده است
روزنامه نزاویسنه نوینه
- احزاب جمهوری صربسکا وارد تابستان انتخاباتی شدند: رقابت برای آرای انتخاباتی ۲۰۲۶ آغاز شده است
- نیروگاه اوگلیِویک دوباره از شبکه خارج شد
- زمستان واقعی در کار نیست: هواشناسان برای این روزها دمایی تا ۱۷ درجه پیشبینی میکنند
- تایلند به کامبوج حمله کرد
- سه نوجوان ۱۸ آتشسوزی عمدی ایجاد کردند؛ اینبار خیلی زیادهروی کردهاند
- ترامپ از زلنسکی ناامید شد
مهمترین عناوین روزنامههای فرانسه
ب افام
– لحظهای تاریخی؛ چرا سران فرانسه، آلمان و انگلیس، در لندن با حضور زلنسکی گردهم میآیند؟
لیبراسیون
– جنگ تجاری؛ مکرون پس از سفر به چین تهدید کرد اقدامات سخت و شدیدی علیه پکن درباره عوارض گمرکی اعمال خواهد کرد.
لوپوئن
– آیا فرانسه برای دفاع از خودش آمادگی از خودگذشتگی و ایثار را دارد؟
ایندیپندنت
– تجاوز هوایی به یک پایگاه نظامی فرانسه؛ ۵ پهپاد ناشناس بر فراز مراکز مهم بازدارنده هستهای پرواز کرده بودند. این حادثه در پایگاه نظامی جزیره لونگ شمال غربی فرانسه رخ داد.
لوفیگارو
– آمریکا؛ واشنگتن از مذاکرات و تبادل نظرهای سری میان رژیم اسرائیل و قطر استقبال میکند.
هاف پست
– غزه؛ حماس اعلام کرد آماده است سلاحهای خود را به مقامات فلسطینی تحویل دهد، ولی به یک شرط!
اکتوالیته
– همه چیز تمام شد؛ چگونه ایران بشار اسد را دو روز قبل از سقوطش رها کرده بود؟
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
حریت
- در سوریه یکسال بدون جنگ سپری شد
- خرید خودرو با کارت اعتباری با اقساط ۱۲ ماهه
صباح
- دو فرمول برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت
- سفر نخست وزیر مجارستان به ترکیه
- آغاز مراسم بین المللی مولانا در قونیه
- غزه در آستانه مرگ است
- مردم سوریه با امید به آینده مینگرند
نفس
- افزایش ۱۰.۷ درصدی تعداد شرکتهای تعطیل شده در ۱۰ ماه گذشته
- ۲۵۰ هزار خانوار بدلیل گرانی شارژ آپارتمان مجبور به کوچ شدند
- بدلیل بارش سیل آسا؛ زندگی در استانبول فلج شد
سوزجو
- آمریکا برای آموزش پ ک ک دو تیم جدید راه اندازی کرد / یگان ضد ترور- یگان عملیات نظامی
- یکسال قبل در چنین روزی اسد رفت؛ سوریهایها ماندند
- برای سفر دو روزه اردوغان به آمریکا ۲ میلیارد لیر هزینه کردند
جمهوریت
- انتقاد سوسیال دمکراتهای اروپا به سکوت کمیسیون اتحادیه اروپا در قبال دستگیری امام اوغلو
- با رفتن اسد؛ اسرائیل اشغالگری در سوریه را توسعه داد
- جاری شدن سیلاب در استانبول زندگی را مختل کرد
تورک گون
- هشدار با کد زرد در خصوص بارش سیل آسا و جاری شدن سیلاب
- برنامه اروپا برای شنگن نظامی
- یونان به افزایش تنش در دریای اژه دامن میزند
ترکیه
- تصاویر مستهجن در شاخصترین دبیرستان استانبول
- با بارش سیل آسا؛ استانبول فرو پاشید
- تمایل بانک مرکزی به ادامه کاهش نرخ بهره
- فیدان: بدنبال راههای عبور از تحریمهای کاآتسا هستیم
ینی شفق
- سوریه در یکسالگی آزادی / سوریه از نو متولد شد
- نخست وزیر مجارستان به ترکیه آمد
- مثل اینکه روسیه نمیخواهد برای صلح قانع شود
- برلین همیشه پشت نتانیاهوی قاتل است
قرار
- تصاویر مستهجن و خشونت بار در شاخصترین دبیرستان استانبول
- عصیان کشورهای ضامن غزه (ترکیه؛ قطر؛ مصر): اسرائیل توقف نمیکند
- کوچ اجبارای بیش از ۱۱۷ هزار خانوار بدلیل افزایش شارژ آپارتمان
آکشام
- اوربان به آنکارا آمد
- ۴ میلیارد لیر سازمان آب و فاضلاب استانبول کجاست؟
- استانبول با نخستین بارش غرق شد
- انقلاب سوریه در آستانه یکسالگی: در اصل رژیم اسد تروریست بود
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
«جیو»
- صندوق بین المللی پول امروز در مورد وام ۱.۲ میلیارد دلاری پاکستان تصمیم میگیرد
- رئیس جمهور اندونزی امروز به پاکستان سفر میکند
- تنشها و درگیری میان تایلند و کمبودیا بار دیگر بالا گرفت
- آمریکا ۵۵ شهروند ایرانی را اخراج کرد
«داون نیوز»
- کمیسیون ملی انتخابات پاکستان ریاست حزب تحریک انصاف توسط «بریستر گوهر» را غیرقانونی اعلام کرد
- پاکستان: اظهارات تحریکآمیز وزیر خارجه هند منطقه را بیثبات میکند
- عملیات موفق ارتش پاکستان در بلوچستان؛ ۱۲ تروریست کشته شدند
- گزارشات بین المللی: تسلیحات به جا مانده از آمریکا در افغانستان به دست گروههای تروریستی افتاده است
«دنیا»
- رئیس جمهور پاکستان: رفتار هند باعث توقف فعالیتهای اتحادیه سارک شده است
- وزیر کشور پاکستان در دیدار با مقامات انگلیسی در مورد چند تبعه تحت تعقیب گفتوگو خواهد کرد
- تهدیدات امنیتی باعث حکومت نظامی موقت در منطقه «وانا» در وزیرستان شمالی شد
- تحلیلگر پاکستانی: عمران خان همچنان خواستار تهییج مردم به اعتراضات و استفاده از فشار حداکثری در خیابان هاست
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- مانوری برای متوقف کردن روند عقبنشینی؛ نتانیاهو به دنبال مرحله سوم در غزه با عنوان «مقابله با تروریسم» است
- کارشناسان نسبت به دور زدن مفاد توافق آتشبس غزه هشدار میدهند
- وزیر امور خارجه (مصر): برخی طرفها به دنبال تضعیف ثبات در دریای سرخ هستند
- عبدالعاطی (وزیر امور خارجه مصر): سومالی سنگ بنای امنیت ملی ماست
- وزیر آبیاری: یک طرف خاص در حال ترویج لفاظیهای خصمانه و اظهارات تحریکآمیز در میان کشورهای حوزه نیل است
- ساز بهشتی؛ شیخ احمد الطیب (رئیس الازهر) دستور مرمت ۱۰۰ نسخه صوتی نادر از شیخ محمد رفعت را داد
روزنامه الشروق
- وزیر امور خارجه: مصر اجازه نخواهد داد گذرگاه رفح به گذرگاهی برای آوارگی فلسطینیان تبدیل شود
- فشار شدید آمریکا برای ورود به مرحله دوم توافق غزه
- قطر: ادعاهای مربوط به حمایت مالی ما از حماس بیاساس است
- مانور نظامی اسرائیل در کوه حرمون
- وزیر امور خارجه سوریه: سیاستهای تلآویو عامل نگرانکنندهای برای ثبات ماست
- پزشکان سودانی: ما تجاوز به ۱۹ زن توسط اعضای نیروهای پشتیبانی سریع را مستند کردیم
- ذخایر ارزی مصر در نوامبر گذشته به ۵۰.۲۱۵ میلیارد دلار افزایش یافت
- نگرانی هالیوود از تصاحب صنعت فیلم توسط نتفلیکس
روزنامه الیوم السابع
- هفت شهید در غزه؛ حماس از میانجیگران میخواهد که برای اجرای کامل توافق آتشبس اقدام کنند
- اسرائیل همچنان توافق را نقض میکند و خان یونس و مغازی را بمباران میکند
- اعتصاب عمومی در الخلیل در پی شهادت دو فلسطینی
- مصر ۹ هزار تُن کمک برای برادران فلسطینی خود ارسال کرد
- قاهره بر اهمیت آتشبس و آغاز روند سیاسی جامع در سودان تأکید کرد
- محمد صلاح علیه لیورپول اعلام جنگ کرد و تهدید به جدایی از باشگاه کرد
- نخستوزیر همراه با وزیر دولت در امور تولیدات جنگی، روند تقویت تولید داخلی و توسعه خطوط تولید صنایع دفاعی را پیگیری کرد
- نیروهای مرزبانی در تمام جهات استراتژیک کشور ضربات مهلکی به عناصر جنایتکار وارد کردند
روزنامه الوطن
- نخست وزیر از اقدامات جدید برای افزایش سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، که روند توسعه جامع را تقویت خواهد کرد خبر داد
- مصر بر تعهد خود برای حمایت از سومالی و تقویت امنیت در شاخ آفریقا تأکید کرد
- وزارت آبیاری: چالشهای آب در حوزه نیل، سیاستهای یکجانبه را نمیپذیرد
روزنامه الوفد
- توهم اسرائیل بزرگ؛ نتانیاهو تهدید به تغییر نقشه خاورمیانه کرد
- پارلمان عربی هشدار داد: توافق شرم الشیخ خط قرمز است
- پیگردهای کیفری، دولت اشغالگر را تحت تعقیب قرار داده است
- قطر: آواره کردن فلسطینیها غیرممکن است
- درگیریها و اعتراضات طرفدار فلسطین در ایتالیا به بندر بریندیسی و المپیک رسید
- توافق صلح در اوکراین در بحبوحه تشدید تنشها توسط روسیه و فشارهای شدید بینالمللی، در حال نهایی شدن است
- الشرع (رئیس جمهور سوریه): اسرائیل برای فرار از قتل عام غزه، بحرانهای خود را صادر میکند
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- مولوی «ذبیح الله مجاهد»: جهان باید واقعیتهای عینی افغانستان را درک کند
- وزارت دارایی افغانستان و یک شرکت خارجی سند سرمایه گذاری امضا کردند
- هیئت امارت اسلامی برای بررسی وضعیت امنیتی وارد استان بدخشان شد
- خدمات درمانی دام در افغانستان افزایش یافته است
- یک افسر اسرائیلی خودکشی کرد
روزنامه دولتی «هیواد»
- معاونت اقتصادی کابینه: گمرکات افغانستان به تجهیزات و فناوری جدید مجهز میشود
- نمایندگان قطر و پاکستان در حاشیه نشست دوحه درباره افغانستان گفتوگو کردند
- امکانات لازم در اختیار مدارس علوم دینی افغانستان قرار گرفته است
- استاندار خوست: دلیل اصلی وضعیت آشفته فعلی، رفتار غیر مسئولانه پاکستان است
- تبادل محصولات کشاورزی میان افغانستان و روسیه مورد بحث قرار گرفت
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- طالبان به ارزش ده و نیم میلیون دلار، نفت استان سرپل را فروختند
- وزیر خارجه قطر: دوحه برای حل اختلاف میان طالبان و پاکستان تلاش میکند
- مشت زن افغان حریف آمریکایی خود را شکست داد
- برنامه جهانی غذا: بحران سوء تغذیه در افغانستان در حال تشدید است
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»
- واژگونی اتوبوس در قندوز جان دو نفر را گرفت و بیست زخمی برجای گذاشت
- طالبان هجده هزار تن نفت خام را فروختند
- برنامه جهانی غذا: ناامنی غذایی و سوء تغذیه در افغانستان در حال تشدید است
- هیئت طالبان با اعضای روند دوحه در باره اعتماد سازی گفتوگو کردند
- طالبان، سی و چهار نفر را در ملاء عام در خوست شلاق زدند
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
- حزب کمونیست چین مقررات اصلاح شدهای را در مورد نهادهای کاری خود صادر میکند
- همکاری چین و فرانسه در مسائل بین المللی
- چین از ژاپن خواست فورا اقدامات خطرناک و رزمایشهای نظامی را متوقف کند
- یک سال پس از پایان جنگ سوریه، خانوادههای آواره به ویرانهها بازمی گردند
- افزایش ذخایر ارزی چین در ماه نوامبر
- پکن شاهد افزایش مسافرتهای برون مرزی در سال ۲۰۲۵
- کشف گودالهای ذخیره سازی دانههای ماقبل تاریخ در شمال غربی چین
- ایران میگوید که دور جدیدی از مشورتهای سیاسی با مصر برگزار خواهد کرد
- ایران از همکاری ضد تروریستی با سازمان همکاری شانگهای حمایت میکند
- راه اندازی پروژه انتقال آب دریا برای مصارف صنعتی در ایران
- ترامپ پیش از ۲۵ دسامبر ورود آتشبس غزه به مرحله دوم را اعلام میکند
- مخالفت حزبالله لبنان با انتصاب مقام غیرنظامی برای ارتباط با اسرائیل
گلوبال تایمز
- نتایج انتخابات هشتمین دوره شورای قانونگذاری چین اعلام شد
- تصاویر ماهوارهای منحصربهفرد نشان میدهد که ژاپن در حال تسریع نظامی سازی جزیره جنوب غربی خود است
- اظهارات مدیرعامل Nvidia: رقابت هوش مصنوعی ایالات متحده با چین نشان دهنده قدرت پکن وترس از دسترسی چین به بازار است
- هشدار چین درباره جاسوسی از اطلاعات کارمندان دولتی با اتصال به wi-Fi مخرب
- از بهانه مواد مخدر تا فشار سیاسی؛ کارائیب در تلاطم حضور نظامی آمریکا
- وزیر خارجه آلمان راهی چین میشود
- زلزله ۷ ریشتری ایالت آلاسکا را لرزاند
- آتشسوزی در هند جان ۲۳ نفر را گرفت
- زلنسکی از مذاکرات سازنده و طولانی با مقامهای آمریکایی خبر داد
سی جی تی ان
- ذخیره ارز خارجی چین تا پایان ماه نوامبر به ۳ تریلیارد و ۳۳۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید
- دبیرکل سازمان همکاری شانگهای: تایوان بخش جداییناپذیر خاک چین است
- آغاز ساخت بیست و هفتمین دوره «دنیای یخ و برف» هاربین
- رکوردشکنی سفرهای برونمرزی پکن طی سال ۲۰۲۵
- شواهد تازه، ابعاد جنایات ارتش ژاپن در نانجینگ را روشنتر میکند
- نگاهی به جاذبه فزاینده سبک و فناوری چینی در بازار جهانی
- الگوی حکمرانی چین و بازتابهای آن در نظم جهانی آینده
- نقش محوری چین در پیوند فرهنگها و کاهش شکافها
- عراقچی: احیای مذاکرات بستگی به رویکرد آمریکا دارد
چاینا دیلی
- ساعتهای هوشمند کودکان، نگرانیها در مورد آنها را ازبین میبرند
- تولید نفت شیل در داکینگ به ۱ میلیون تن رسید
- رشد تولید کامیونهای الکتریکی درچین
- فرودگاه داشینگ پکن رکورد جدیدی در سفرهای هوایی ثبت کرد
- نخست وزیر ژاپن به رسوایی بودجه متهم شد
- ۱۱ کشته و ۱۴ زخمی در تیراندازی در پرتوریا آفریقای جنوبی
- هفتمین جشنواره بین المللی فیلم جزیره هاینان در سانیا افتتاح شد
روزنامه مردم
- حزب کمونیست چین مقررات اصلاح شدهای را در مورد نهادهای کاری خود صادر میکند
- دانشمند چینی برنده جایزه جهانی خاک گلینکا ۲۰۲۵ شد
- بیست و هفتمین دوره دنیای یخ و برف در هاربین برگزار میشود
- چین از آمریکا میخواهد که درک روشنی از مسئله بسیار حساس تایوان بدست آورد
- دبیر کل سازمان همکاری شانگهای: تایوان بخشی غیرقابل انکار از قلمرو چین است
- چین مدل جدید هوش مصنوعی را برای حفاظت از زمینهای کشاورزی با استاندارد بالا معرفی کرد
- راه آهن جدید با سرعت بالا به شهر مرزی چین و ویتنام میرسد
- بیانیه مشترک جمهوری خلق چین و جمهوری فرانسه در مورد ارتقای حاکمیت جهانی