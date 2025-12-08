به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۴ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

تایمز

- هواداران حزب کارگر برای انتخاب فردی به‌عنوان جانشین احتمالی رئیس کنونی حزب مورد نظرسنجی قرار گرفته‌اند

دیلی تلگراف

- گروهی ادعا می‌کند قوانین حمایت از کودکان به ابزاری برای خاموش‌کردن دیدگاه‌های جناح راست تبدیل شده است؛ هم‌زمان اتهام‌هایی درباره تخلف انتخاباتی علیه فاراژ مطرح شده است

سان

- نخستین بار در شش سال گذشته، وضعیت حفاظت امنیتی شاهزاده هری دوباره ارزیابی می‌شود

دیلی اکسپرس

- هشدار درباره خلأ قانونی که موجب شده «پرستاران مواقع اضطراریِ» در برخی موارد بدون نظارت فعالیت کنند. این موضوع نگرانی‌هایی درباره امنیت کودکان ایجاد کرده است

دیلی میل

- بر اساس یک نظرسنجی، تنها یک‌چهارم مردم باور دارند در صورت ابتلا به زوال عقل حمایت‌های لازم از نظام بهداشت و درمان ملی NHS دریافت خواهند کرد

فایننشال تایمز

- با وجود اختلاف نظر درباره چشم انداز اقتصاد در دوره ترامپ، فدرال رزروآماده کاهش نرخ بهره است

ایندیپندنت

- رئیس نهاد نظارتی کشور هشدار داده که ساختار فعلی «در وضعیتی شبیه بحران دائمی» گرفتار شده و برنامه‌های بازسازی نظام نظارت را ناکافی دانسته است

مهمترین عناوین روزنامه‌های بوسنی و هرزگوین

روزنامه دنونی آواز

- نشست رهبران احزاب سیاسی بوسنی و مقام‌های نهاد‌های حکومتی با مسئولان اتحادیه اروپا لغو شد

- ایلان ماسک اتحادیه اروپا را با آلمان نازی مقایسه کرد و خواستار لغو محدودیت‌ها شد

- نیجریه: ۳۱۵ دانش‌آموز و کارکنان یک مدرسه ربوده شده‌اند؛ مقامات از آزادی ۱۰۰ نفر خبر دادند

- «شب آهنگسازان قرن بیستم» در تاریخ ۱۰ دسامبر در تالار ملی سارایوو برگزار می‌شود

- سوریه نخستین سالگرد سقوط بشار اسد را در خیابان‌ها جشن می‌گیرد

- روس‌ها یک ساختمان مسکونی در اوکراین را هدف قرار دادند؛ آتش‌سوزی بزرگی رخ داد و چند نفر مجروح شدند

- ترامپ درباره خرید احتمالی شرکت برادران وارنر توسط نتفلیکس ابراز نگرانی کرد: «شخصاً در این تصمیم دخالت می‌کنم»

روزنامه اسلوبوجنیه

- ووکانوویچ: پروژه تعطیل کردن حزب PDP بخشی از برنامه‌ای است که از بلگراد هدایت می‌شود

- تولیدکننده بزرگ فوچا کارخانه‌های بوسنی را یکی‌یکی می‌خرد

- شرکت لیـدل ساخت مگاسنتر خود در بوسنی را به پایان رساند: این مجموعه ۱۰۰ میلیون مارکی این‌گونه به نظر می‌رسد

پایگاه خبری ویه‌یستی

- «سافاری سارایوو» پایان را رقم زد: اروپا کارش را با ووچیچ تمام‌شده می‌داند

- لغو تحریم‌های دودیک؛ آیا این به‌معنای حمایت از جمهوری صرب برای پروژه اتصال گازی جنوبی است؟

- گزارش گاردین: لهستانی‌ها خود را برای تهدید روزافزون جنگ آماده می‌کنند.

- هواشناسان پیش‌بینی دقیق تا روز جمعه را منتشر کردند: آیا برف در راه است؟

- تایلند به کامبوج حمله کرد؛ یک سرباز کشته شد

- سوریه نخستین سالگرد سقوط بشار اسد را جشن می‌گیرد

- پس از دریافت جریمه، ایلان ماسک اتحادیه اروپا را با نازی‌ها مقایسه کرد.

- یوروویژن پیش از تصمیمی سرنوشت‌ساز: آیا اسرائیل در مسابقه باقی می‌ماند؟

پایگاه خبری کلیکس

- شورای وزیران دوباره درباره مذاکره‌کننده اصلی و قوانین اتحادیه اروپا گفت‌و‌گو می‌کند: آیا SNSD به کارشکنی ادامه خواهد داد؟

- صحنه‌های هولناک پس از حمله روسیه به منطقه جنگلی: آتش‌نشانان در خانه‌ها را بریدند تا مردم را نجات دهند

- پس از جریمه سنگین: واکنش‌های تند نسبت به اظهارات ماسک ادامه دارد؛ او اتحادیه اروپا را با نازی‌ها مقایسه کرد و آن را «رایش چهارم» نامید

- باشگاه بسکتبال بوسنا امروز در زترا میزبان ستاره سرخ است؛ نخستین دیدار بزرگ پس از ۱۵ سال

- احمد الشرع سالگرد سقوط اسد را جشن گرفت: لباس و صحنه همان است، اما سوریه کاملاً متفاوت شده است

روزنامه نزاویسنه نوینه

- احزاب جمهوری صربسکا وارد تابستان انتخاباتی شدند: رقابت برای آرای انتخاباتی ۲۰۲۶ آغاز شده است

- نیروگاه اوگلیِویک دوباره از شبکه خارج شد

- زمستان واقعی در کار نیست: هواشناسان برای این روز‌ها دمایی تا ۱۷ درجه پیش‌بینی می‌کنند

- تایلند به کامبوج حمله کرد

- سه نوجوان ۱۸ آتش‌سوزی عمدی ایجاد کردند؛ اینبار خیلی زیاده‌روی کرده‌اند

- ترامپ از زلنسکی ناامید شد

مهمترین عناوین روزنامه‌های فرانسه

ب اف‌ام

– لحظه‌ای تاریخی؛ چرا سران فرانسه، آلمان و انگلیس، در لندن با حضور زلنسکی گردهم می‌آیند؟

لیبراسیون

– جنگ تجاری؛ مکرون پس از سفر به چین تهدید کرد اقدامات سخت و شدیدی علیه پکن درباره عوارض گمرکی اعمال خواهد کرد.

لوپوئن

– آیا فرانسه برای دفاع از خودش آمادگی از خودگذشتگی و ایثار را دارد؟

ایندیپندنت

– تجاوز هوایی به یک پایگاه نظامی فرانسه؛ ۵ پهپاد ناشناس بر فراز مراکز مهم بازدارنده هسته‌ای پرواز کرده بودند. این حادثه در پایگاه نظامی جزیره لونگ شمال غربی فرانسه رخ داد.

لوفیگارو

– آمریکا؛ واشنگتن از مذاکرات و تبادل نظر‌های سری میان رژیم اسرائیل و قطر استقبال می‌کند.

هاف پست

– غزه؛ حماس اعلام کرد آماده است سلاح‌های خود را به مقامات فلسطینی تحویل دهد، ولی به یک شرط!

اکتوالیته

– همه چیز تمام شد؛ چگونه ایران بشار اسد را دو روز قبل از سقوطش رها کرده بود؟

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

حریت

- در سوریه یکسال بدون جنگ سپری شد

- خرید خودرو با کارت اعتباری با اقساط ۱۲ ماهه

صباح

- دو فرمول برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت

- سفر نخست وزیر مجارستان به ترکیه

- آغاز مراسم بین المللی مولانا در قونیه

- غزه در آستانه مرگ است

- مردم سوریه با امید به آینده می‌نگرند

نفس

- افزایش ۱۰.۷ درصدی تعداد شرکت‌های تعطیل شده در ۱۰ ماه گذشته

- ۲۵۰ هزار خانوار بدلیل گرانی شارژ آپارتمان مجبور به کوچ شدند

- بدلیل بارش سیل آسا؛ زندگی در استانبول فلج شد

سوزجو

- آمریکا برای آموزش پ ک ک دو تیم جدید راه اندازی کرد / یگان ضد ترور- یگان عملیات نظامی

- یکسال قبل در چنین روزی اسد رفت؛ سوریه‌ای‌ها ماندند

- برای سفر دو روزه اردوغان به آمریکا ۲ میلیارد لیر هزینه کردند

جمهوریت

- انتقاد سوسیال دمکرات‌های اروپا به سکوت کمیسیون اتحادیه اروپا در قبال دستگیری امام اوغلو

- با رفتن اسد؛ اسرائیل اشغالگری در سوریه را توسعه داد

- جاری شدن سیلاب در استانبول زندگی را مختل کرد

تورک گون

- هشدار با کد زرد در خصوص بارش سیل آسا و جاری شدن سیلاب

- برنامه اروپا برای شنگن نظامی

- یونان به افزایش تنش در دریای اژه دامن می‌زند

ترکیه

- تصاویر مستهجن در شاخص‌ترین دبیرستان استانبول

- با بارش سیل آسا؛ استانبول فرو پاشید

- تمایل بانک مرکزی به ادامه کاهش نرخ بهره

- فیدان: بدنبال راه‌های عبور از تحریم‌های کاآتسا هستیم

ینی شفق

- سوریه در یکسالگی آزادی / سوریه از نو متولد شد

- نخست وزیر مجارستان به ترکیه آمد

- مثل اینکه روسیه نمی‌خواهد برای صلح قانع شود

- برلین همیشه پشت نتانیاهوی قاتل است

قرار

- تصاویر مستهجن و خشونت بار در شاخص‌ترین دبیرستان استانبول

- عصیان کشور‌های ضامن غزه (ترکیه؛ قطر؛ مصر): اسرائیل توقف نمی‌کند

- کوچ اجبارای بیش از ۱۱۷ هزار خانوار بدلیل افزایش شارژ آپارتمان

آکشام

- اوربان به آنکارا آمد

- ۴ میلیارد لیر سازمان آب و فاضلاب استانبول کجاست؟

- استانبول با نخستین بارش غرق شد

- انقلاب سوریه در آستانه یکسالگی: در اصل رژیم اسد تروریست بود

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

«جیو»

- صندوق بین المللی پول امروز در مورد وام ۱.۲ میلیارد دلاری پاکستان تصمیم می‌گیرد

- رئیس جمهور اندونزی امروز به پاکستان سفر می‌کند

- تنش‌ها و درگیری میان تایلند و کمبودیا بار دیگر بالا گرفت

- آمریکا ۵۵ شهروند ایرانی را اخراج کرد

«داون نیوز»

- کمیسیون ملی انتخابات پاکستان ریاست حزب تحریک انصاف توسط «بریستر گوهر» را غیرقانونی اعلام کرد

- پاکستان: اظهارات تحریک‌آمیز وزیر خارجه هند منطقه را بی‌ثبات می‌کند

- عملیات موفق ارتش پاکستان در بلوچستان؛ ۱۲ تروریست کشته شدند

- گزارشات بین المللی: تسلیحات به جا مانده از آمریکا در افغانستان به دست گروه‌های تروریستی افتاده است

«دنیا»

- رئیس جمهور پاکستان: رفتار هند باعث توقف فعالیت‌های اتحادیه سارک شده است

- وزیر کشور پاکستان در دیدار با مقامات انگلیسی در مورد چند تبعه تحت تعقیب گفت‌و‌گو خواهد کرد

- تهدیدات امنیتی باعث حکومت نظامی موقت در منطقه «وانا» در وزیرستان شمالی شد

- تحلیلگر پاکستانی: عمران خان همچنان خواستار تهییج مردم به اعتراضات و استفاده از فشار حداکثری در خیابان هاست

مهمترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- مانوری برای متوقف کردن روند عقب‌نشینی؛ نتانیاهو به دنبال مرحله سوم در غزه با عنوان «مقابله با تروریسم» است

- کارشناسان نسبت به دور زدن مفاد توافق آتش‌بس غزه هشدار می‌دهند

- وزیر امور خارجه (مصر): برخی طرف‌ها به دنبال تضعیف ثبات در دریای سرخ هستند

- عبدالعاطی (وزیر امور خارجه مصر): سومالی سنگ بنای امنیت ملی ماست

- وزیر آبیاری: یک طرف خاص در حال ترویج لفاظی‌های خصمانه و اظهارات تحریک‌آمیز در میان کشور‌های حوزه نیل است

- ساز بهشتی؛ شیخ احمد الطیب (رئیس الازهر) دستور مرمت ۱۰۰ نسخه صوتی نادر از شیخ محمد رفعت را داد

روزنامه الشروق

- وزیر امور خارجه: مصر اجازه نخواهد داد گذرگاه رفح به گذرگاهی برای آوارگی فلسطینیان تبدیل شود

- فشار شدید آمریکا برای ورود به مرحله دوم توافق غزه

- قطر: ادعا‌های مربوط به حمایت مالی ما از حماس بی‌اساس است

- مانور نظامی اسرائیل در کوه حرمون

- وزیر امور خارجه سوریه: سیاست‌های تل‌آویو عامل نگران‌کننده‌ای برای ثبات ماست

- پزشکان سودانی: ما تجاوز به ۱۹ زن توسط اعضای نیرو‌های پشتیبانی سریع را مستند کردیم

- ذخایر ارزی مصر در نوامبر گذشته به ۵۰.۲۱۵ میلیارد دلار افزایش یافت

- نگرانی هالیوود از تصاحب صنعت فیلم توسط نتفلیکس

روزنامه الیوم السابع

- هفت شهید در غزه؛ حماس از میانجیگران می‌خواهد که برای اجرای کامل توافق آتش‌بس اقدام کنند

- اسرائیل همچنان توافق را نقض می‌کند و خان ​​یونس و مغازی را بمباران می‌کند

- اعتصاب عمومی در الخلیل در پی شهادت دو فلسطینی

- مصر ۹ هزار تُن کمک برای برادران فلسطینی خود ارسال کرد

- قاهره بر اهمیت آتش‌بس و آغاز روند سیاسی جامع در سودان تأکید کرد

- محمد صلاح علیه لیورپول اعلام جنگ کرد و تهدید به جدایی از باشگاه کرد

- نخست‌وزیر همراه با وزیر دولت در امور تولیدات جنگی، روند تقویت تولید داخلی و توسعه خطوط تولید صنایع دفاعی را پیگیری کرد

- نیرو‌های مرزبانی در تمام جهات استراتژیک کشور ضربات مهلکی به عناصر جنایتکار وارد کردند



روزنامه الوطن

- نخست وزیر از اقدامات جدید برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، که روند توسعه جامع را تقویت خواهد کرد خبر داد

- مصر بر تعهد خود برای حمایت از سومالی و تقویت امنیت در شاخ آفریقا تأکید کرد

- وزارت آبیاری: چالش‌های آب در حوزه نیل، سیاست‌های یکجانبه را نمی‌پذیرد

روزنامه الوفد

- توهم اسرائیل بزرگ؛ نتانیاهو تهدید به تغییر نقشه خاورمیانه کرد

- پارلمان عربی هشدار داد: توافق شرم الشیخ خط قرمز است

- پیگرد‌های کیفری، دولت اشغالگر را تحت تعقیب قرار داده است

- قطر: آواره کردن فلسطینی‌ها غیرممکن است

- درگیری‌ها و اعتراضات طرفدار فلسطین در ایتالیا به بندر بریندیسی و المپیک رسید

- توافق صلح در اوکراین در بحبوحه تشدید تنش‌ها توسط روسیه و فشار‌های شدید بین‌المللی، در حال نهایی شدن است

- الشرع (رئیس جمهور سوریه): اسرائیل برای فرار از قتل عام غزه، بحران‌های خود را صادر می‌کند

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- مولوی «ذبیح الله مجاهد»: جهان باید واقعیت‌های عینی افغانستان را درک کند

- وزارت دارایی افغانستان و یک شرکت خارجی سند سرمایه گذاری امضا کردند

- هیئت امارت اسلامی برای بررسی وضعیت امنیتی وارد استان بدخشان شد

- خدمات درمانی دام در افغانستان افزایش یافته است

- یک افسر اسرائیلی خودکشی کرد

روزنامه دولتی «هیواد»

- معاونت اقتصادی کابینه: گمرکات افغانستان به تجهیزات و فناوری جدید مجهز می‌شود

- نمایندگان قطر و پاکستان در حاشیه نشست دوحه درباره افغانستان گفت‌و‌گو کردند

- امکانات لازم در اختیار مدارس علوم دینی افغانستان قرار گرفته است

- استاندار خوست: دلیل اصلی وضعیت آشفته فعلی، رفتار غیر مسئولانه پاکستان است

- تبادل محصولات کشاورزی میان افغانستان و روسیه مورد بحث قرار گرفت

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- طالبان به ارزش ده و نیم میلیون دلار، نفت استان سرپل را فروختند

- وزیر خارجه قطر: دوحه برای حل اختلاف میان طالبان و پاکستان تلاش می‌کند

- مشت زن افغان حریف آمریکایی خود را شکست داد

- برنامه جهانی غذا: بحران سوء تغذیه در افغانستان در حال تشدید است

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- واژگونی اتوبوس در قندوز جان دو نفر را گرفت و بیست زخمی برجای گذاشت

- طالبان هجده هزار تن نفت خام را فروختند

- برنامه جهانی غذا: ناامنی غذایی و سوء تغذیه در افغانستان در حال تشدید است

- هیئت طالبان با اعضای روند دوحه در باره اعتماد سازی گفت‌و‌گو کردند

- طالبان، سی و چهار نفر را در ملاء عام در خوست شلاق زدند

مهمترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

- حزب کمونیست چین مقررات اصلاح شده‌ای را در مورد نهاد‌های کاری خود صادر می‌کند

- همکاری چین و فرانسه در مسائل بین المللی

- چین از ژاپن خواست فورا اقدامات خطرناک و رزمایش‌های نظامی را متوقف کند

- یک سال پس از پایان جنگ سوریه، خانواده‌های آواره به ویرانه‌ها بازمی گردند

- افزایش ذخایر ارزی چین در ماه نوامبر

- پکن شاهد افزایش مسافرت‌های برون مرزی در سال ۲۰۲۵

- کشف گودال‌های ذخیره سازی دانه‌های ماقبل تاریخ در شمال غربی چین

- ایران می‌گوید که دور جدیدی از مشورت‌های سیاسی با مصر برگزار خواهد کرد

- ایران از همکاری ضد تروریستی با سازمان همکاری شانگهای حمایت می‌کند

- راه اندازی پروژه انتقال آب دریا برای مصارف صنعتی در ایران

- ترامپ پیش از ۲۵ دسامبر ورود آتش‌بس غزه به مرحله دوم را اعلام می‌کند

- مخالفت حزب‌الله لبنان با انتصاب مقام غیرنظامی برای ارتباط با اسرائیل

گلوبال تایمز

- نتایج انتخابات هشتمین دوره شورای قانونگذاری چین اعلام شد

- تصاویر ماهواره‌ای منحصر‌به‌فرد نشان می‌دهد که ژاپن در حال تسریع نظامی سازی جزیره جنوب غربی خود است

- اظهارات مدیرعامل Nvidia: رقابت هوش مصنوعی ایالات متحده با چین نشان دهنده قدرت پکن وترس از دسترسی چین به بازار است

- هشدار چین درباره جاسوسی از اطلاعات کارمندان دولتی با اتصال به wi-Fi مخرب

- از بهانه مواد مخدر تا فشار سیاسی؛ کارائیب در تلاطم حضور نظامی آمریکا

- وزیر خارجه آلمان راهی چین می‌شود

- زلزله ۷ ریشتری ایالت آلاسکا را لرزاند

- آتش‌سوزی در هند جان ۲۳ نفر را گرفت

- زلنسکی از مذاکرات سازنده و طولانی با مقام‌های آمریکایی خبر داد

سی جی تی ان

- ذخیره ارز خارجی چین تا پایان ماه نوامبر به ۳ تریلیارد و ۳۳۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید

- دبیرکل سازمان همکاری شانگهای: تایوان بخش جدایی‌ناپذیر خاک چین است

- آغاز ساخت بیست و هفتمین دوره «دنیای یخ و برف» هاربین

- رکوردشکنی سفر‌های برون‌مرزی پکن طی سال ۲۰۲۵

- شواهد تازه، ابعاد جنایات ارتش ژاپن در نان‌جینگ را روشن‌تر می‌کند

- نگاهی به جاذبه فزاینده سبک و فناوری چینی در بازار جهانی

- الگوی حکمرانی چین و بازتاب‌های آن در نظم جهانی آینده

- نقش محوری چین در پیوند فرهنگ‌ها و کاهش شکاف‌ها

- عراقچی: احیای مذاکرات بستگی به رویکرد آمریکا دارد

چاینا دیلی

- ساعت‌های هوشمند کودکان، نگرانی‌ها در مورد آنها را ازبین می‌برند

- تولید نفت شیل در داکینگ به ۱ میلیون تن رسید

- رشد تولید کامیون‌های الکتریکی درچین

- فرودگاه داشینگ پکن رکورد جدیدی در سفر‌های هوایی ثبت کرد

- نخست وزیر ژاپن به رسوایی بودجه متهم شد

- ۱۱ کشته و ۱۴ زخمی در تیراندازی در پرتوریا آفریقای جنوبی

- هفتمین جشنواره بین المللی فیلم جزیره هاینان در سانیا افتتاح شد

روزنامه مردم

- حزب کمونیست چین مقررات اصلاح شده‌ای را در مورد نهاد‌های کاری خود صادر می‌کند

- دانشمند چینی برنده جایزه جهانی خاک گلینکا ۲۰۲۵ شد

- بیست و هفتمین دوره دنیای یخ و برف در هاربین برگزار می‌شود

- چین از آمریکا می‌خواهد که درک روشنی از مسئله بسیار حساس تایوان بدست آورد

- دبیر کل سازمان همکاری شانگهای: تایوان بخشی غیرقابل انکار از قلمرو چین است

- چین مدل جدید هوش مصنوعی را برای حفاظت از زمین‌های کشاورزی با استاندارد بالا معرفی کرد

- راه آهن جدید با سرعت بالا به شهر مرزی چین و ویتنام می‌رسد

- بیانیه مشترک جمهوری خلق چین و جمهوری فرانسه در مورد ارتقای حاکمیت جهانی