به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سیداسدالله هاشمی گفت: در این مدت بیش از ۴۷۰ مورد ادوات و وسایل شکار غیرمجاز از متخلفان کشف و ضبط شد که نشان‌دهنده افزایش نظارت‌ها و گسترش گشت‌های حفاظتی در مناطق مختلف استان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد: این تخلفات شامل شکار و صید غیرمجاز پرندگان و پستانداران، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش زنده و لاشه، و همچنین کشف سلاح و ادوات شکار بوده است.

وی با قدردانی از همکاری مردم، تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست تنها مسئولیت یک نهاد نیست، بلکه امری مشارکتی است. حضور فعال جوامع محلی، دانش‌آموزان و به‌ویژه زنان در طرح‌های آموزشی و فرهنگی سبب افزایش آگاهی و کاهش تخلفات شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست قزوین با رویکردی مبتنی بر فرهنگ‌سازی و توانمندسازی مردم محلی تلاش دارد تا مفهوم پاسداری از طبیعت و حیات وحش را از سطح قانون‌گذاری به عمق باور عمومی جامعه بکشاند.