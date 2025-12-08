به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از باکو، عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مهمترین دستور کار سفرش به باکو با الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و رایزنی کرد.

وزیر امور خارجه در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان، بر رایزنی‌های مستمر دیپلماتیک دو کشور برای رفع سوء برداشت‌ها تاکید کرد.

دو طرف درباره مجموعه‌ای از موضوع‌های دوجانبه، به ویژه روند تعامل سیاسی، مسائل مرتبط با همسایگی و سازوکار‌های مدیریت روابط میان دو کشور تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه همچنین با ابلاغ سلام‌های گرم آقای پزشکیان به رئیس‌جمهور آذربایجان، با اشاره به پیوند‌های ریشه‌دار و عمیق دو ملت بر عزم و اراده کشورمان، برای تحکیم و گسترش مناسبات با جمهوری آذربایجان در همه عرصه‌های مورد علاقه طرفین تاکید کرد.

آقای عراقچی با اشاره به اهمیت نگاه بلندمدت در روابط همسایگی، بر نقش رایزنی‌های مستمر دیپلماتیک برای رفع سوءبرداشت‌ها و مدیریت مسائل فی‌مابین هم تاکید کرد.

رئیس‌جمهور آذربایجان هم در این دیدار با ابلاغ سلام متقابل به رئیس‌جمهور کشورمان، سفر آقای پزشکیان را به باکو، سفری تاریخی توصیف کرد که نقشی مهم در تقویت تفاهم و بهبود روابط دو کشور داشته است.

آقای علی اف با ابراز خوشحالی از روند رو به رشد روابط دو کشور، بر آمادگی کشورش برای استفاده از ظرفیت‌های موجود برای گسترش مناسبات دوجانبه تاکید کرد.

در این دیدار همچنین وزیر امور خارجه، دیدگاه‌های کشورمان را درباره رویداد‌های منطقه‌ای تبیین کرد.

آقای عراقچی در ادامه برنامه‌های سفر به باکو با وزیر امورخارجه، رئیس مجلس و معاون نخست وزیر این کشور هم دیدار خواهد کرد.