به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات خوزستان گفت: در آبان ماه سال جاری با هدف توسعه ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ۲۱ روستا در ۱۲ شهرستان استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

مهدی شه نظری پور با اشاره به اینکه این طرح‌ها در قالب سایت‌های جدید و ارتقای سامانه‌های ارتباطی اجرا شده‌اند، ادامه داد: این روستا‌ها در شهرستان‌های لالی، آبادان، ایذه، شادگان، هویزه، باغملک، دزفول، باوی، شوشتر، بندر ماهشهر، بهبهان و رامشیر قرار دارند.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این طرح‌ها که با اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان که از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی (uso) اجرا شده‌اند، بیش از یک هزار و ۸۰۰ خانوار با جمعیت هفت هزار و ۱۵۰ نفر از خدمات نوین ارتباطی بهره‌مند شدند.