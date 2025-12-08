پخش زنده
امروز: -
پس از هفت سال توقف در فرایند صدور کارتهای تعاونیهای مرزنشین، طرح صدور کارت الکترونیکی در مناطق مرزی خراسان شمالی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد خوش آینه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: طرح صدور کارت الکترونیکی تعاونیهای مرزنشین با هدف تسهیل فعالیتهای اقتصادی، افزایش شفافیت و ارتقای سطح امنیت اقتصادی و اجتماعی در مرزهای استان به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: این اقدام که پس از ۷ سال وقفه در فعالیت تعاونیهای مرزنشین عملیاتی شده، امکان دریافت تجمیعی کارتهای الکترونیکی را برای مدیران تعاونیهای مرزی فراهم کرده است.
وی گفت: کارتهای الکترونیکی جدید جایگزین کارتهای فیزیکی سابق شده و با امکانات و قابلیتهای گستردهتر در اختیار تعاونیها قرار میگیرد.
خوشآینه با اشاره به اهمیت این تحول گفت: صدور کارت الکترونیکی برای تعاونیهای مرزنشین نهتنها موجب تسهیل خدماترسانی میشود، بلکه نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفادهها و ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی استان و اتحادیه تعاونیهای مرزنشین افزود: این طرح از طریق مصوبه کمیسیون ماده ۱۲ شورای مبادلات مرزی به اجرا درآمده و بر اساس آن، ۳۳ هزار کارت الکترونیکی به ارزش ۹۴ میلیون دلار بهزودی در دسترس مرزنشینان قرار خواهد گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان آذرماه، تمامی تعاونیهای مرزنشین استان تحت پوشش این طرح قرار گیرند.