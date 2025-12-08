همزمان با روز دانشجو جمعی از دانشجویان به‌صورت مستقیم با استاندار هرمزگان گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان با تاکید بر اهمیت نقش دانشجویان در توسعه استان گفت: جامعه‌ای می‌تواند مسیر پیشرفت را با سرعت طی کند که اراده‌ای راسخ داشته باشد.

محمد آشوری افزود: امروز فرصتی برای ادای دین به تاریخ جنبش دانشجویی بود و ۱۶ آذر، نقطه عطف تحولات کشور ایران است.

وی گفت: دانشجویان ذهن فعال، نقاد و آینده‌سازی دارند و هرچه فعالیت آنها گسترده‌تر باشد، دانشگاه‌ها روان‌تر و مؤثرتر اداره خواهند شد.

استاندار هرمزگان با تاکید بر سرمایه اجتماعی، شامل اعتماد، امید، رضایت‌مندی، احساس امنیت و مشارکت، به‌عنوان پایه‌ای مهم در پیشرفت جامعه؛ دانشگاه‌ها را زمینه‌ای ارزشمند برای توسعه استان دانست.

در این نشست ۱۵ دانشجو دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را در خصوص مسائل توسعه‌ای استان و کشور، مسائل صنفی و آموزشی، تا نقش تشکل‌ها و انجمن‌های دانشجویی در فرآیند توسعه مطرح کردند.