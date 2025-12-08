مسابقه اتومبیل رانی فرمول یک جایزه بزرگ ابوظبی، بیست و چهارمین و آخرین مرحله از رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در پیست یاس مارینا در امارات برگزار شد.

فرمول یک ابوظبی در امارات / برتری فرشتاپن، نوریس و اولین قهرمانی جهان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۲۰ راننده در قالب ۱۰ تیم در ۲۴ مرحله به رقابت پرداختند و مکس فرشتاپن راننده هلندی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در رقابت‌ها حاضر شد. نتایج مسابقه که در ۵۸ دور برگزار شد، به این شرح اعلام شد:

۱- مکس فرشتاپن از هلند - اتومبیل ردبول ۱:۲۶:۰۷:۴۶۹ ساعت

۲- اسکار پیاستری از استرالیا - مک لارن مرسدس ۱۲:۵۹۴ ثانیه اختلاف

۳- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن مرسدس ۱۶:۵۷۲ ثانیه اختلاف

۴- شارل لکلرک از موناکو - فراری ۲۳:۲۷۹ ثانیه اختلاف

۵- جرج راسل از انگلیس - مرسدس ۴۸:۵۶۳ ثانیه اختلاف

* رده بندی پایانی فرمول یک قهرمانی جهان ۲۰۲۵ پس از ۲۴ مرحله فصل:

الف: رانندگان:

۱- لاندو نوریس از انگلیس ۴۲۳ امتیاز (قهرمان سال ۲۰۲۵)

۲- مکس فرشتاپن از هلند ۴۲۱،

۳- اسکار پیاستری از استرالیا ۴۱۰،

۴- جرج راسل از انگلیس ۳۱۹

ب: تیمی:

۱- مک لارن مرسدس انگلیس ۸۳۳ امتیاز (قهرمان سال ۲۰۲۵)

۲- مرسدس آلمان ۴۶۹،

۳- ردبول ریسینگ اتریش ۴۵۱،

۴- فراری ایتالیا ۳۹۸

- تیم مک لارن برای دومین سال پیاپی و دهمین بار در مجموع قهرمان جهان شد.

- در این فصل و در مسابقات چین، میامی، بلژیک، سائوپائولو و قطر دور تعیین خط سرعت نیز برگزار شد و به برترین‌ها امتیاز تعلق گرفت.

در تاریخ فرمول یک قهرمانی جهان که از سال ۱۹۵۰ سابقه برگزاری دارد، میشائیل شوماخر از آلمان، لوئیز همیلتون از انگلیس با ۷ قهرمانی رکورد دار مشترک هستند و خوان مانوئل فانگیو از آرژانتین با ۵ قهرمانی سوم است. آلن پروس از فرانسه، مکس فرشتاپن از هلند و سباستین فتل از آلمان با ۴ قهرمانی چهارم مشترک هستند. نوریس برای نخستین بار قهرمان جهان شد.

در بخش تیمی تیم‌های فراری با ۱۶ قهرمانی، مک لارن با ۱۳ و مرسدس با ۹ قهرمانی اول تا سوم هستند. تیم مک لارن برای سیزدهمین بار قهرمان شد.