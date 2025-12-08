پخش زنده
امروز: -
۱۱۰۰ بسته معیشتی بین خانوادههای زندانیان نیازمند استان اصفهان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: حمایت از خانواده زندانیان بخشی از مسوولیت اجتماعی دستگاه قضایی، انجمن حمایت از زندانیان و خیران و گامی در مسیر توانمندسازی آنان است.
سیدمحمد موسویان ادامه داد: کمک به معیشت خانواده مددجویان اقدامی مؤثر در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در خانوادههای زندانیان است.
وی گفت:اجرای اقدامات فرهنگی، آموزشی و اشتغالزایی برای توانمندسازی و استقلال خانوادهها نیز جزء برنامههای راهبردی انجمن حمایت از خانواده زندانیان است.