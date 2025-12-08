یزد با سرانه ۵.۴ میلیون تومانی حق بیمه، پس از تهران در جایگاه دوم کشور قرار گرفته و ضریب نفوذ بیمه نیز به ۱.۴۴ درصد رسیده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با تبریک روز بیمه و روز حسابدار، بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر شرکت‌های بیمه در تحقق برنامه «یزد پایدار» تأکید کرد و گفت: صنعت بیمه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین، در مدیریت ریسک‌های حوزه انرژی، سایبری و بیمه‌های تکمیلی ساختمان حضور پررنگ‌تری داشته باشد.

محمد دهقان منشادی با اشاره به برنامه استان برای توسعه اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: استفاده از ابزار‌های هوشمند و فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی در صنعت بیمه می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری و جذب منابع بیمه‌ای در استان را هموار کند و دستیابی به «یزد سرمایه‌پذیر» را شتاب دهد.

وی انتقال حساب‌ها و پرونده‌های بیمه‌ای شرکت‌های بزرگ به استان را اقدامی مهم در تحقق اهداف کلان اقتصادی دانست و افزود: بیمه با سبک زندگی مردم یزد عجین است و سابقه تاریخی یزدی‌ها در مدیریت عدم‌اطمینان‌ها و ریسک‌ها نشان می‌دهد این صنعت می‌تواند زمینه‌ساز امنیت اقتصادی بیشتری در استان باشد.

دهقان منشادی با تشریح شاخص‌های کلان صنعت بیمه یزد اعلام کرد: هم‌اکنون ۲۳ شرکت بیمه با ۳۳ شعبه، ۱۶۶۱ نماینده فعال و ۵۷ کارگزار در استان فعالیت دارند و به‌طور متوسط در هر نقطه شهری ۵۰ عامل بیمه‌گر مستقر است.

وی ادامه داد: سرانه حق بیمه استان در سال ۱۴۰۳ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته و یزد پس از تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد. همچنین حجم حق بیمه‌های تولیدی استان با رشد ۳۳ درصدی به ۷ هزار میلیارد تومان رسیده و یزد از این نظر در جایگاه سیزدهم کشور قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد اضافه کرد: شرکت‌های بیمه در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۷۴۶ میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند که نشان‌دهنده رشد ۵۰ درصدی و قرارگیری استان در رتبه دوازدهم کشور است. به گفته وی، ضریب نفوذ بیمه استان نیز در سال گذشته ۱.۴۴ درصد گزارش شده است.

در پایان، ساختمان جدید شرکت یک شرکت بیمه‌ای با زیربنای ۱۷۰۰ متر مربع و اعتبار ۶۲ میلیارد تومان افتتاح شد که برای ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.