به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در یکی از منازل مسکونی این شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از محل موفق به کشف ۲ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.

فرمانده انتظامی اسفراین گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به همراه تجهیزات کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.