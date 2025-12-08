پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف ۲ دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمدرضا قائمینژاد گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در یکی از منازل مسکونی این شهرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از محل موفق به کشف ۲ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.
فرمانده انتظامی اسفراین گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به همراه تجهیزات کشفشده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.