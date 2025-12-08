پخش زنده
امروز: -
سرپرست مرکز بهداشت کیش از تشدید بازرسیهای مشترک از نانواییها با هدف نظارت بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر رضانیا، گفت: بازدیدهای مشترک با حضور کارشناسان بهداشت محیط و نمایندگان اداره آرد و غله از نانواییها با هدف بررسی وضعیت بهداشتی محیط کار، رعایت بهداشت فردی کارکنان و ارزیابی شرایط تولید و عرضه نان در نانواییها در حال انجام است.
او افزود: نظارتها در قالب طرح تشدید بازرسی از نانواییها انجام میشود و برنامهریزی لازم برای تداوم این بازدیدها انجام شده است.
دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: استفاده از روپوش کار مناسب، رعایت اصول بهداشت فردی، نظافت محیط کار و شرایط نگهداری مواد اولیه در بازرسی ها ارزیابی می شود.
سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: بازدیدهای مشترک از واحدهای پذیرایی و رستورانها نیز در دستور کار قرار دارد.
دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: ساکنان و گردشگران می توانند شکایت و انتقادات خود را به کارشناسان بهداشت مرکز بهداشت کیش با سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.