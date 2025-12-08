پخش زنده
امروز: -
هیئتی از فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی «سردار احمدعلی گودرزی» با هدف گسترش همکاریهای امنیتی و دریایی با پاکستان و حضور در یک رزمایش بینالمللی وارد کراچی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این هیئت پس از ورود به فرودگاه بینالمللی جناح کراچی مرکز ایالت سند از سوی مقامات آژانس امنیت دریایی پاکستان (PMSA) مورد استقبال قرار گرفت.
سفر فرمانده مرزبانی ایران به دعوت رسمی مدیرکل آژانس امنیت دریایی پاکستان انجام شده و تمرکز اصلی آن بر گفتوگو درباره همکاریهای مرزی، مسائل امنیت دریایی و حضور بهعنوان ناظر در رزمایش بینالمللی «باراکودا» است.
طبق برنامه سردار گودرزی در جریان رزمایش «باراکودا-۱۳» ضمن دیدار با رئیس آژانس امنیت دریایی پاکستان، در بخشهای مختلف رزمایش از جمله مانور امداد، جستوجو و نجات که با مشارکت کشورهای متعدد برگزار میشود حضور خواهد داشت.
قرار است اعضای هیئت ایرانی در حاشیه این رویداد با مسئولان امنیتی و دریایی پاکستان درباره تقویت تعاملات و هماهنگیهای دوجانبه گفتوگو کنند.
سیزدهمین دوره رزمایش باراکودا با مشارکت ۱۹ کشور از ۱۸ آذر آغاز میشود و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت. این مانور در محدودهای از آبهای پاکستان در شمال دریای عرب برگزار میشود.