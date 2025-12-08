به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رامین محمودی در گفت و گو با خبرنگار صداوسیما اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی که از بامداد امروز شدت گرفته اکثر محورهای استان را دربرگرفته است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای کردستان با اشاره به اینکه در ارتفاعات و گردنه های استان شاهد مه گرفتگی و کاهش دید هستیم، اضافه کرد: محور سروآباد - پاوه (محدوده گردنه ته ته) به دلیل مه گرفتگی شدید ، عدم دید و ریزش سنگ و عدم ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود است.

وی گفت: هم استانی ها می توانند از مسیر جایگزین سروآباد (اورامان تخت) - پاوه تردد کنند.

براساس پیش بینی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا پایان هفته در استان در محدوده هشدار نارنجی قرار دارد.