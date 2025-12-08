مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه ۶۰۰ کیلومتر طرح راهسازی در دست احداث است، گفت: توسعه محور‌های ارتباطی آذربایجان‌غربی با حدیت در دست اجراست و در حال حاضر معادل تمام راه‌های موجود آذربایجان‌غربی، طرح راهسازی در سطح استان فعال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در دیدار هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، اظهار داشت: این میزان راه توسط ۴۰ کارگاه راهسازی در حال احداث و توسعه هستند که با تاکید و پیگیری‌های مقام عالی استان به صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند.

وی ادامه داد: بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برآورد شده طرح‌های راهسازی در دست احراث است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: با تزریق منابع مالی و تخصیص اعتبارات لازم شاهد بهره‌برداری سریع از طرح‌های راهسازی خواهیم بود که این امر توجه ویژه مسوولان را می‌طلبد.

آرامون با اشاره به اینکه طرح کنارگذر شرقی ارومیه از طرح‌های مهم بوده، گفت: مجوز‌های لازم برای این طرح ۷۶ کیلومتری گرفته شده و مراحل این طرح با جدیت پیگیری می‌شود تا شاهد اجرای طرح کنارگذر شرقی ارومیه باشیم.

وی ادامه داد: طرح احداث و توسعه گردنه قوشچی به طول ۲۷ کیلومتر از دیکر طرح‌هایی است که مطالعات آن انجام یافته و مجوز‌های لازم برای آن گرفته شده است و روند اجرای این طرح نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به طرح کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان‌غربی گفت: این طرح در استان ۵۱۶ کیلومتر بوده که تمام این میزان پیمان سپاری شده و در مراحل مختلف اجرا قرار دارد.