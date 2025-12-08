کشف گنج یاب در شهرستان کهگیلویه
یک دستگاه گنجیاب قاچاق در شهرستان کهگیلویه کشف شد.
سرهنگ سید محمد موسوی افزود: با تلاش ماموران گشت انتظامی بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه در حین بازرسی به یک دستگاه خودروی سواری پراید مظنون و آنرا توقیف کردند.
سرهنگ موسوی اضافه کرد: مأموران پس از هماهنگی قضائی در بررسی از خودرو یک دستگاه گنج یاب قاچاق به همراه یکدستگاه لب تاپ کشف و ضبط کردند.
وی با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر پس از تکمیل پرونده به همراه اموال مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی منتقل شد ادامه داد: خودروی حامل دستگاه گنج یاب نیز به پارکینگ منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیتهای افراد سودجو، در اسرع وقت از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.