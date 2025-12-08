به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود محب زاده گفت: فعالیت‌های مختص روز‌های پایانی سال تعاون روستایی به خرید میوه نوروز با هدف تنظیم بازار متعلق دارد که در این زمینه اتحادیه تعاون روستایی طبق برنامه ریزی کارگروه تنظیم بازار استان، اقدام به خرید مرحله اول نموده است.

وی ادامه داد: همچنین پیگیر خرید و ذخیره سازی احتیاطی میوه شب عید در حوزه سیب هستیم و میوه پرتقال به صورت متمرکز و توسط سازمان مرکزی و در موعد مقرر در اختیار ما قرار می‌گیرد.

مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی خوزستان ادامه داد: یکی دیگر از فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تنظیم بازار و همچنین رفاه حال هم استانی‌های عزیزمان، ورود به موضوع مهم خرید شالی می‌باشد که خوشبختانه مقادیر قابل توجه‌ای شالی از شالی کاران استان خریداری شده است و در موعد مقرر و در صورت لزوم نسبت به فراوری آن اقدام خواهد گردید.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر پیگیر جذب سهمیه کود، آماده سازی مراکز خرید گندم و سایر فعالیت‌های لازم جهت رفاه حال کشاورزان هستیم.