نخستین جشنواره تکنوازی شمشال در لاجان پیرانشهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیرانشهر با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره تکنوازی شمشال به میزبانی شهر لاجان گفت: ساز شمشال از سازهای سنتی برجسته در منطقه است که طی سالهای اخیر حضور آن در میان هنرمندان کمفروغ شده است.
موسی تسبیحی افزود: این جشنواره با هدف معرفی دوباره این ساز کهن و قدردانی از هنرمندانی که سالها عمر خود را صرف نواختن و آموزش آن کردهاند، برگزار میشود.
تسبیحی، با اشاره به ویژگیهای صوتی این ساز اظهارکرد: طنین شمشال حالتی میان نی و فلوت دارد؛ مانند نی بهصورت عمودی در گوشه لب قرار میگیرد و با دمیدن در آن صدا تولید میشود، اما از نظر جنس بدنه به فلوت فلزی شباهت دارد و همین ترکیب، صدایی خاص و دلنشین پدید میآورد.
وی، با بیان اینکه این جشنواره به نوعی آیین نکوداشت استاد کریم سور، از پیشکسوتان برجسته شمشال در لاجان است، گفت: این استاد تاکنون شاگردان بسیاری را در این عرصه تربیت کرده است.
تسبیحی همچنین افزود: نوازندگان علاقمند میتوانند برای هماهنگی و ارسال نمونه آثار خود با دبیرخانه جشنواره و شماره ۰۹۱۴۳۴۴۴۵۱۱، آقای عثمان حسنزاده (دبیر جشنواره)، تماس بگیرند.
وی تصریح کرد: پوستر و شرایط حضور هنرمندان در جشنواره بهزودی از سوی دبیرخانه و از طریق رسانههای رسمی منتشر میشود.