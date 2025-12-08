در پی یک عملیات اطلاعاتی در منطقه «قلات» ایالت بلوچستان، نیرو‌های امنیتی پاکستان ۱۲ تروریست را به هلاکت رساندند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: این عملیات پس از دریافت اطلاعات موثق درباره حضور عناصر گروهی از تروریست‌های موسوم به «فتنه الهندوستان» انجام شد.

در این بیانیه آمده است: نیرو‌های امنیتی پس از هلاکت ۱۲ تروریست از مخفیگاه این افراد مقدار قابل توجهی سلاح، مهمات و مواد منفجره کشف و ضبط کردند.

روابط عمومی ارتش پاکستان افزود: تروریست‌های کشته شده در چندین حمله خشونت‌آمیز در مناطق مختلف ایالت بلوچستان دست داشته‌اند.

ارتش پاکستان با بیان اینکه عملیات پاکسازی و تامین کامل امنیت در نواحی اطراف همچنان ادامه دارد، اعلام کرد: تا پایان یافتن تهدیدات ناشی از تروریسمِ تحت حمایت خارجی، اقدامات ضدتروریستی با قدرت و دقت ادامه خواهد داشت.

در واکنش به این موفقیت «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان در پیامی نیرو‌های امنیتی را مورد تقدیر قرار داد و این عملیات را نشانه‌ای از پیشرفت مستمر کشور در مقابله با تروریسم عنوان کرد.