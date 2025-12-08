پخش زنده
۸۲ رأس دام سبک که در مراتع روستای دهک شهرستان نهبندان بر اثر ریزش و تخریب آغل دامها تلف شده بودند، دفن بهداشتی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نهبندان گفت: دامپزشکی به عنوان متولی تولید غذای سالم در کشور نقش تعیینکنندهای در مقابله با بروز بحران و بلایای طبیعی دارد.
پاروئی افزود: نیروهای پست دامپزشکی دهک از همان ساعات اولیه پس از وقوع ریزش آوار آغل و تلف شدن ۸۲ رأس گوسفند در مراتع روستای دهک، اقدامات بهداشتی لازم را انجام دادهاند.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نهبندان افزود: دفن بهداشتی دامهای تلف شده و ضدعفونی جایگاههای نگهداری دام از جمله اقدامهایی است که دامپزشکی برای کنترل و جلوگیری از بیماریهای دام انجام داده است.
پاروئی با بیان اینکه هر ساله برای متضرر نشدن دامداران از بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی برای بیمه کردن دامها توصیههای لازم انجام میشود، گفت: با توجه به پائین بودن پرداخت خسارت توسط بیمه، دامداران از این موضوع استقبال کمی میکنند.