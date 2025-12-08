پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هو ا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع قرمز و ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه ۱۷ آذر، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، اهواز، بهبهان، کارون، سوسنگرد و هویزه در وضعیت قرمز آلودگی و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفته است.
همچنین میزان ذرات آلاینده در شهرهای آغاجاری، اندیمشک، دزفول، شوشتر، شوش، ماهشهر و ملاثانی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.