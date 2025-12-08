به گزارش خبرگزاری صدا و سیما با ورود این سامانه فعال از سمت شمال غرب و غرب کشور از دیشب در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، ایلام، لرستان، باران و برف می‌بارد.

همچنین در ارتفاعات جلفا آذربایجان شرقی و گرماب زنجان بارش برف گزارش شده است.

برای این مناطق هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

همچنین فردا بارش‌ها در نوار غربی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و غرب تهران ادامه خواهد داشت.

چهارشنبه فعالیت این سامانه در این مناطق تقویت می‌شود و به مناطقی از غرب اصفهان، شمال فارس و غرب مازندران گسترش خواهد یافت.

پنجشنبه بارندگی در استان‌های بوشهر خوزستان چهارمحال و بختیاری کهگیلویه و بویر احمد جنوب اصفهان و غرب فارس ادامه خواهد داشت.