برداشت ۹۵۰ تن محصول گلخانهای؛ جهش تولید در شهرکهای کشاورزی آذربایجانغربی
مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی آذربایجانغربی گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۹۵۰ تن انواع محصولات سبزی، صیفی و توتفرنگی در واحدهای گلخانهای مستقر در شهرکهای کشاورزی استان تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ نادر رحیمی افزود: در همین مدت بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله انواع نهال و بیش از ۸۰۰ هزار عدد انواع نشاء در واحدهای گلخانهای این شهرکها تولید شده است.
وی توسعه کشتهای گلخانهای را یکی از محورهای کشاورزی نوین دانست و گفت: با بهرهگیری از فناوریهای نوین در آبیاری و مدیریت کشت، میزان بهرهوری تولید در این شهرکها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
به گفته وی، بیشترین میزان تولید مربوط به محصولات خیار، گوجهفرنگی، فلفل دلمهای و سبزیهای برگی بوده است.
رحیمی خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای گلخانهای علاوه بر صرفهجویی در مصرف آب نسبت به کشتهای سنتی، زمینهساز اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و افزایش درآمد سرمایهگذاران نیز شده است.