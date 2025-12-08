به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در بخشی ازپیام آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد آمده است این عالم روحانی از پیشگامان و شخصیت‌های برجسته در نهضت انقلاب اسلامی بود که در کنار تواضع بی نظیر و مثال زدنی عمر شریف خود را با اخلاص در مسیر ترویج معارف اسلامی، دفاع از حریم ولایت خدمت در سنگر‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی و مردم شریف استان اصفهان صرف کرد.

همچنین امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از این پیام بیان کرده این ضایعه‌ی جبران ناپذیر به محضر حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، خانواده معزز ایشان و مردم شریف اصفهان تسلیت عرض کرده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و حشر با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.