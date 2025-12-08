به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سخنگوی دولت که شامگاه یکشنبه ۱۶ آذرماه با استقبال دکتر محمدعلی طالبی استاندار وارد کرمان شده است، صبح امروز ۱۷ آذر ماه در دانشکده فنی به مقام شهدای گمنام آرمیده در این واحد آموزش عالی ادای احترام کرد.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم با همراهی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و رییس و جمعی از اساتید با حضور در چند کلاس‌ درس، گفتگوی کوتاهی با دانشجویان داشت و روز دانشجو را به آنها تبریک گفت.

فاطمه مهاجرانی که خود فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان است در جریان این بازدید گفت: موضوع اساسی دانشجویان، حفظ کرامت انسانی، نگاه به آینده و اشتغال است و موضوعاتی که حجم زیادی از آنها باید با سرمایه‌گذاری در راستای تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولید و خدمات حاصل شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: خوشبختانه بخش خصوصی و دولت در این زمینه سرمایه‌گذاری‌ها را دارند.