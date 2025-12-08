به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ روزنامه قرار چاپ ترکیه در پایگاه اینترنتی خود ضمن انتشار تصاویری از این خبر نوشت: بر اساس خبر‌های منتشره کاروان‌های ارتش ترکیه از سه مسیر عفرین، رأس العین (کوبانی) و شمال حلب وارد خاک سوریه شده و بسوی منبج در حال پیشروی هستند.

گفته می‌شود نیرو‌های ارتش سوریه نیز در حال تقویت یگان‌های پهپادی و توپخانه‌ای خود در دیرالزور که محل تجمع نیرو‌های مسلح کردی است هستند.

پیشتر دولت ترکیه به کرد‌های شمال سوریه تا ابتدای ژانویه برای ادغام در دولت احمد شرع فرصت داده است.

ترکیه هشدار داده پس از پایان این ضرب الاجل با کمک ارتش سوریه به مناطق شمالی این کشور حمله نظامی خواهد کرد.