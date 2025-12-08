حمله موشکی ایران تابوی شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی را شکست

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، اظهار داشت: ایران در برابر فشارها و تحریم‌های گسترده ایستادگی کرده و جسارت ادامه مسیر استقلال را داشته است؛ اقدامی که کمتر کشوری در جهان توان انجام آن را دارد.

کاظم غریب‌آبادی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور در حوزه‌های پزشکی، آموزشی، هسته‌ای و نظامی پیشرفت‌های چشمگیری داشته و امروز ایران به جمع ۱۱ کشور دارای توان غنی‌سازی پیوسته است.

وی با اشاره به حمله موشکی ایران علیه رژیم صهیونیستی گفت: این اقدام تابوی شکست‌ناپذیری رژیم را شکست و خسارات سنگینی به آن وارد کرد. رژیم صهیونیستی با وجود برنامه‌ریزی و حمایت برخی کشورها، به اهداف راهبردی خود دست نیافت و در نهایت خود درخواست آتش‌بس کرد.

غریب‌آبادی تأکید کرد: معیار شکست در جنگ‌ها تنها تلفات انسانی نیست، بلکه ناکامی در دستیابی به اهداف راهبردی است. اتحاد و انسجام مردم ایران در برابر تجاوز دشمنان دستاورد بزرگی بود که باید حفظ شود.

وی افزود: اجماع بین‌المللی علیه تجاوز رژیم صهیونیستی و محکومیت آن توسط کشورهای مختلف، تغییر رویکردها در منطقه را به همراه داشت و بسیاری از کشورها دریافتند که تهدید اصلی، رژیم صهیونیستی است. این امر موجب گسترش روابط سیاسی ایران با همسایگان شد.