مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خاطره نویسی و روایت‌نگاری «فصلی از رویش جوانه‌ها» با هدف احیای فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در میان نسل‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر با اشاره به ضرورت جهاد تبیین و با هدف احیای فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در میان نسل‌های امروز و آینده، بیان کرد: رویداد بین‌المللی خاطره‌نویسی و روایت‌نگاری با عنوان «فصلی از رویش جوانه‌ها» برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان با اشاره به اینکه خاطره‌نویسی و روایت‌نگاری از جلوه‌های ماندگار فرهنگ پایداری است، تصریح کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای بازگو کردن حماسه‌های مردمی و انتقال آن به زبان ادبی و هنری به نسل نوجوان و جوان به شمار می‌رود. علاقه‌مندان می‌توانند تا سیزدهم دی‌ماه ۱۴۰۴ آثار خود را از طریق پایگاه اینترنتی asobs.ir ثبت و ارسال کنند.

به گفته وی، مخاطبان رویداد، دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی، دوره‌های اول و دوم متوسطه، اولیا، فرهنگیان و مدارس ایرانی خارج از کشور هستند؛ ایجاد فضای رقابتی سالم میان دانش‌آموزان و فرهنگیان برای ثبت روایت‌های الهام‌بخش، از اهداف اصلی این رویداد است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر بین المللی بودن این رویداد تصریح کرد: شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های متنوع و با محور‌هایی همچون «از خون شهدا نخواهیم گذشت»، «نصرت الهی»، «سیلی سخت»، «فرهنگ زینبی»، «سید عزیز ما؛ سید حسن نصرالله»، «ملت ایران؛ عزیز و پیروز است»، «ایثار و ازخودگذشتگی»، «جهاد تبیین» و «خاک زرخیز، گنجینه‌ای عظیم» ارسال کنند.

آئین اختتامیه رویداد در سوم و چهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ همزمان با اعیاد شعبانیه، میلاد حضرت ابالفضل‌العباس (ع) و روز جانباز برگزار خواهد شد. در این مراسم، از آثار برگزیده و صاحبان روایت‌های برتر در سطح ملی و بین‌المللی تجلیل به عمل می‌آید.