به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مدیر امور آب شهرستان خرم آباد گفت:در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب استان و شهرستان خرم آباد و همچنین انجام برنامه ها و طرح های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، حسب دستور مقام قضایی و با همکاری و حضور عوامل اداره امور آب شهرستان خرم‌آباد و یگان انتظامی محل، تعداد چهار حلقه چاه حفرشده غیرمجاز در این شهرستان پر و مسلوب‌المنفعه شد.

‌مهرداد محمدی افزود:این اقدام در چارچوب مقررات قانون توزیع عادلانه آب وآئین‌نامه‌های مرتبط جهت حفظ حقوق بهره‌برداران مجاز، جلوگیری از افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و نجات دشت‌های در معرض خطر بحران آب این شهرستان انجام شد.

وی در این باره اظهار کرد: امور آب این شهرستان به‌صورت مستمر بر پایش و کنترل برداشت از منابع آب نظارت داشته و با هرگونه حفاری و بهره‌برداری بدون مجوز برابر مقررات قانونی برخورد خواهد کرد.

مدیرامور آب شهرستان خرم آباد از تمامی شهروندان و بهره‌برداران خواست برای دریافت پروانه بهره‌برداری و حفاظت از این سرمایه ملی، با این اداره همکاری لازم را انجام دهند.

